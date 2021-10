[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 878 전일대비 14 등락률 +1.62% 거래량 2,451,592 전일가 864 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] SK디앤디, 자세히 보면 예쁘다SK증권 대전지점, 대전PIB센터로 변경 이전[e공시 눈에 띄네]코스피-16일 close =주가 안정을 통한 주주가치 제고를 위해 164억원 규모로 자사주 취득을 결정했다고 공시.

◆ 하나제약 하나제약 293480 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 600 등락률 +2.96% 거래량 74,224 전일가 20,250 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 백신 빠진 제약株, 배당이라도..한국거래소, 3분기 유가증권시장 온라인 기업설명회 개최하나제약, 주당 510원 현금배당 close =약사업 위반으로 인해 오는 26일 이후 일부의 의약품에 대해 판매 업무 정지 3개월을 받았다고 공시. 영업 정지금액은 167억원 수준으로 지난해 매출액 대비 9.4%에 달한다.

◆ SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 201,500 전일대비 6,000 등락률 +3.07% 거래량 213,428 전일가 195,500 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK아이이테크놀로지, 폴란드 자회사에 3000억원 규모 출자공장없이도 수주하는 세계 1위 SK 분리막, 유럽서도 만든다외국인, 한 주 만에 '팔자'…삼전 가장 많이 순매도 close = 폴란드 공장 증설투자를 위해 SK hi-tech battery materials Poland에 2997억원 규모로 출자한다고 공시.

◆ 화신 화신 010690 | 코스피 증권정보 현재가 10,300 전일대비 50 등락률 +0.49% 거래량 1,832,826 전일가 10,250 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 화신, 美루시드모터스 전기차 '루시드에어'에 부품 공급 부각 강세“두산중공업” 지금 들어가도 될까요?딱! 말씀드립니다! 주목해야할 ‘러시아’ 백신’!! 바이오 대장 株 뒤집힌다!! close =운영자금 조달을 위해 232억원 규모로 자기 주식을 교환 대상으로 하는 교환사채권 발행을 결정했다고 공시. 이에 따라 회사는 15일 자사주를 해당 금액만큼 처분 예정.

◆ 디티알오토모티브 디티알오토모티브 007340 | 코스피 증권정보 현재가 49,800 전일대비 900 등락률 +1.84% 거래량 29,208 전일가 48,900 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 디티알오토모티브, 지엠티홀딩스 주식 1202억 규모 추가 취득 결정[e공시 눈에 띄네]코스피-28일디티알오토모티브, 1주당 1000원 현금배당 결정 close =사업경쟁력 강화를 위해 디티알오토모티브 디티알오토모티브 007340 | 코스피 증권정보 현재가 49,800 전일대비 900 등락률 +1.84% 거래량 29,208 전일가 48,900 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 디티알오토모티브, 지엠티홀딩스 주식 1202억 규모 추가 취득 결정[e공시 눈에 띄네]코스피-28일디티알오토모티브, 1주당 1000원 현금배당 결정 close 가 주식회사 디티알을 흡수합병한다고 공시. 합병으로 인한 신주 발행은 없음.

◆ 미원상사 미원상사 002840 | 코스피 증권정보 현재가 208,000 전일대비 1,000 등락률 -0.48% 거래량 1,694 전일가 209,000 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 미원상사, 15억원 규모 배당 결정[e공시 눈에 띄네]코스피-14일미원상사, 주당 230원 현금배당 결정 close =분기배당으로 1주당 5200원의 현금배당을 결정했다고 공시. 시가배당율은 2.3%로 배당금총액은 257억원이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr