[아시아경제 황준호 기자] 한국프랜지 한국프랜지 010100 | 코스피 증권정보 현재가 2,615 전일대비 40 등락률 -1.51% 거래량 176,739 전일가 2,655 2022.02.24 15:19 장중(20분지연) 관련기사 국제약품, 어제 상한가에 이어 오늘도 가파른 상승! 앞으로 이어갈 후속주 공개!《시선집중》 수익을 내고 싶어요? 이 종목들은 꼭 잡으셔야한국프랜지, 커뮤니티 활발... 주가 1.09%. close 공업은 결산배당으로 보통주 주당 90원을 현금배당한다고 24일 공시했다. 시가배당률은 3.4%, 배당금총액은 15억8697만7200원이다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr