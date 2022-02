우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감

개인·기관 순매수, 외국인 양시장서 순매도

[아시아경제 이민지 기자] 코스피와 코스닥지수가 오름세로 장을 끝마쳤다. 우크라이나와 러시아 간 전쟁 공포가 완화되면서 전일 낙폭을 일부 만회한 것으로 보인다.

23일 코스피는 전 거래일 대비 0.47%(12.74포인트) 오른 2719.53에 장을 끝마쳤다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.76%(20.64포인트) 오른 2727.43에 장을 시작했다. 상승 폭이 줄긴 했지만 개인과 기관의 순매수세가 이어지면서 상승 마감했다. 이날 코스피 시장에서 개인은 746억원, 기관은 1778억원어치 주식을 샀다. 외국인은 홀로 2651억원어치 주식을 팔았다.

업종별로 보면 건설업(2.96%), 섬유·의복(2.87%), 의료정밀(2.66%), 운수장비(1.93%), 기계(1.80%) 순으로 오름세를 보였다. 주요 종목 중 STX엔진 STX엔진 077970 | 코스피 증권정보 현재가 12,250 전일대비 2,810 등락률 +29.77% 거래량 2,086,225 전일가 9,440 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 STX엔진, 596억 규모의 공급 계약 체결외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓STX엔진, 533억 규모 방산용 엔진 창정비 계약 close 은 이날 29.7% 오르며 상한가를 기록했는데 현대중공업 현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 109,500 전일대비 7,500 등락률 +7.35% 거래량 487,529 전일가 102,000 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 현대두산인프라코어, 삼성물산과 '장비 무인화 기술' 공동개발수주행진에 7년만에 채용 재개…현대중공업·현대미포조선, 생산기술직 모집현대두산인프라코어, '빅데이터'로 맞춤형 신제품 개발 close 과 596억원 규모의 방산용 엔진 공급 계약 체결 소식이 호재로 작용했다.

시가총액 상위 종목을 보면 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 442,000 전일대비 2,000 등락률 +0.45% 거래량 377,229 전일가 440,000 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발LG에너지솔루션, 코스피200 등 주요 지수에 신규 편입 예정 close (0.45%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 92,600 전일대비 800 등락률 +0.87% 거래량 1,727,008 전일가 91,800 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감 close (0.87%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 549,000 전일대비 8,000 등락률 +1.48% 거래량 150,722 전일가 541,000 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감 close (1.48%)가 상승했고, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,000 전일대비 400 등락률 -0.54% 거래량 10,347,659 전일가 73,400 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래HMM 쉬었다, 2月 더 크게 터질 "제2의 HMM" 공개"작년 4분기 전세계 낸드 매출 2.1% 감소…삼성 6.1% ↓" close (-0.54%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 769,000 전일대비 6,000 등락률 -0.77% 거래량 36,165 전일가 775,000 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발우크라이나 전쟁 공포…코스피·코스닥 1%대 하락 출발 close (-0.77%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 589,000 전일대비 1,000 등락률 -0.17% 거래량 272,032 전일가 590,000 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래피씨엘, LG화학과 코로나19 신속진단키트 공급계약 체결우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발 close (-0.17%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 1,000 등락률 -0.55% 거래량 546,252 전일가 181,500 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감오후들어 코스피·코스닥 낙폭 확대…개인 홀로 순매수 close (-0.55%)는 하락했다.

이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.06%(9.22포인트) 상승한 877.33으로 장을 끝냈다. 이날 코스닥지수는 0.6%(5.21포인트) 오른 873.23에 장을 시작한 지수는 외국인과 기관의 순매도 규모가 줄면서 1%대 상승 마감을 기록했다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 483억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 204억원, 297억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 62,800 전일대비 1,600 등락률 -2.48% 거래량 579,163 전일가 64,400 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래제약업계 '30대 오너들' 경영 전진배치우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발 close (-2.48%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 345,500 전일대비 2,300 등락률 -0.66% 거래량 167,629 전일가 347,800 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감 close (-0.66%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 84,900 전일대비 2,200 등락률 -2.53% 거래량 134,863 전일가 87,100 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 셀트리온제약, 작년 개별 영업익 477억원…102%↑오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래제약업계 '30대 오너들' 경영 전진배치 close (-2.53%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 129,400 전일대비 800 등락률 -0.61% 거래량 69,802 전일가 130,200 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래코스피 낙폭 축소..코스닥 상승 전환[주린이가이드] '물적분할'에 떠는 개미들…대체 분할이 뭐길래? close (-0.61%)는 내렸고 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 191,700 전일대비 200 등락률 +0.10% 거래량 374,862 전일가 191,500 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감 close (0.10%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 96,000 전일대비 800 등락률 +0.84% 거래량 301,561 전일가 95,200 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감 close (0.84%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 72,100 전일대비 1,900 등락률 +2.71% 거래량 703,439 전일가 70,200 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감 close (2.71%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 102,500 전일대비 1,900 등락률 +1.89% 거래량 589,844 전일가 100,600 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감오후들어 코스피·코스닥 낙폭 확대…개인 홀로 순매수 close (1.89%)는 올랐다.

