경북 영천시, 고용률 경북 시 가운데 1위 지켜

청년층 고용률 40.7%로 최고 수치 기록

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 영천시는 2021년 하반기 고용률 67.3%로 4년 연속 경북 시 가운데 1위를 차지한 것으로 조사됐다.

지난 22일 통계청이 발표한 ‘2021년 하반기 지역별 고용조사’에서 영천시 취업자 수는 6만200명, 고용률은 67.3%로 전년 동기보다 0.9% 상승했다.

실업률은 1.9%로 전년 동기보다 0.8% 하락해 코로나19 고용 위기 속에서도 일자리 창출 성과를 달성한 것으로 나왔다.

모든 연령층에서 고용률 상승세를 보였으며 특히 청년층(15-29세) 고용률은 경북도 내 시 가운데 40.7%라는 최고 수치를 기록했다.

또 2021년 상반기 대비 고용률은 1.3% 상승했고 실업률도 0.3% 상승했다.

이는 영천시가 어려운 여건 속에서도 다양한 일자리 사업과 적극적인 기업 지원정책을 시행한 효과가 나타난 것으로 보고 있다.

영천시는 경북도에서 주관한 ‘2021년 일자리 창출 추진실적 평가’에서 최우수상을 수상해 2년 연속 우수기관으로 선정됐다.

