치킨플러스, 감자와 케찹의 환상궁합! 치킨 ‘No.1 포테이토닥토닭’ 출시

- 대한민국 치킨대전 최종 우승자 '안병태'의 우승메뉴 'No.1 포테이토닥토닭' 출시

- 감자 크럼블의 바삭함 식감과 새콤달콤한 케찹시즈닝이 더해져

치킨플러스(대표 유민호)가 대한민국 치킨대전(이하 치킨대전)의 최종 우승 메뉴인 ‘No.1 포테이토닥토닭’과 한 잔을 부르는 메뉴인 '한잔하짜오 닭발'을 2월 24일(목)출시한다.

‘No.1 포테이토닥토닭’은 대한민국 치킨대전의 결승 우승자(안병태)의 '우승을캐닭' 레시피를 기반으로 한 메뉴로 '익숙한 듯 하지만 전혀 새로운 맛'이 느껴지는 메뉴라는 평과 함께 프로그램 출연 셰프와 연예인, 크리에이터 심사위원단 총 13인 중 12인에게 극찬을 받은 바 있다.

'감자 크럼블'을 첨가해 감자 본연의 담백하고 고소한 맛을 느낄 수 있으며, No.1을 감히 붙일 수 있을 만큼 기존 치킨들과 비교해 바삭한 식감이 크게 강화되었다. 또한, 토마토의 풍미를 느낄 수 있는 케찹시즈닝이 첨가되어 그 특색을 더했다. 기본 구성으로 제공되는 케찹마요소스는 대중들에게 익숙한 케찹과 마요네즈의 맛에 매콤함이 가미되어 더욱 매력있는 맛을 선사한다.

치킨대전 10화, ‘치맥’ 미션에서 심사위원 전원에게 선택받은 ‘한잔하짜오 닭발’도 동시에 출시한다. ‘한잔하짜오 닭발’은 베트남 국민소스로 알려진 '느억맘소스'와 스리차라소스를 베이스로 하고,한국인의 입맛에 맞는 매콤한 맛을 가미한 '인페르노소스'가 함께 제공된다.

치킨플러스 관계자는 “치킨을 사랑하는 수 많은 애청자들이 관심을 가져준 대한민국 치킨대전이 방영된 이후, 다양한 K-치킨이 세상의 빛을 보게 되어 기쁘다.”며 “이번에 출시하는 No.1 포테이토닥토닭은 최종우승 제품인 만큼 맛과 패키지에 심혈을 기울인 제품이다.”라고 말했다. “앞으로도 K-치킨의 위상을 높이기 위해 전국 치킨 고수들의 레시피 개발을 적극적으로 돕고, 레시피에 대한 로열티를 제공하는 등 공정한 거래질서를 이행하기 위해 만전을 기하는 착한 브랜드가 될 것”이라고 전했다.

한편, 치킨플러스가 제작을 지원했던 ‘대한민국 치킨대전’은 K-치킨의 세계화를 위한 K-치킨 서바이벌 프로그램으로 매회 이색 치킨을 선보이며 시청자들의 많은 관심을 끌었다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr