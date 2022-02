GS25, 치킨 조리 로봇 도입…로보아르테와 업무협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 푸드테크 스타트업 로보아르테와 편의점 치킨 조리 협동로봇 도입을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

양사는 이번 업무협약을 통해 ▲GS25 치킨 조리 협동로봇 1호 도입 ▲GS25 시설 및 점포 특성에 맞는 협동로봇 시스템 개발 및 적용 ▲협동로봇의 안정적인 운영 및 확대를 주요 골자로 공동 사업을 추진할 예정이다.

GS25는 협동로봇 도입이 점포의 치킨 조리에 대한 편의성 및 안전성 확보에 크게 이바지할 뿐만 아니라 상품의 균일한 맛과 위생 관리에도 크게 도움 줄 것으로 예상하고 있다. 또한 계산, 진열, 청소 등 경영주와 근무자가 매일 하는 편의점 기본 업무들을 더욱 집중할 수 있게 해 점포를 방문하는 고객의 만족도를 높여줄 것으로 기대하고 있다.

GS25와 로보아르테는 오는 4월까지 치킨 조리 협동로봇 1호를 시범점포에 도입할 예정이며, 이후 경영주·근무자의 사용 만족도 및 협동로봇의 생산성·경제성 분석을 면밀히 검토해 추가 확대에 나설 방침이다.

GS리테일 관계자는 "GS25는 협동로봇 도입을 통해 점포의 효율적인 운영·조리에 대한 안전성 확보, 균일한 맛의 먹거리 제공 등을 실현하고자 한다”며 “빠르게 발전하고 있는 자동화 시대 속에서 이번 협동로봇은 앞으로 편의점에 접목될 다양한 스마트 오토 시스템의 시작점이 될 것”이라고 말했다.

