“136피스를 특가에”…신세계라이브쇼핑, 만들어 먹는 초밥 세트 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계라이브쇼핑은 집에서 직접 만들어 먹을 수 있는 초밥 모둠 세트를 단독 기획해 선보인다고 22일 밝혔다.

이 상품은 총 136피스의 초밥회, 간장, 단촛물, 초밥틀 등을 제공한다. 광어·연어·새우·문어·장어 각 20피스와 초새우·유부를 포함한 총 7가지 종류로 구성했다.

원물의 산지는 광어 100% 국내산, 연어는 노르웨이산, 문어는 필리핀산이며 광어·연어·유부초밥은 식품안전관리인증(HACCP) 인증을 받은 시설에서 제조됐다.

초밥틀을 통해 집에서 간편하게 초밥을 만들 수 있다. 단촛물 50g에 밥 210g을 섞어 초밥밥을 만든 뒤 초밥틀에 넣어 모양을 잡고, 초밥회를 얹기만 하면 된다.

신세계라이브쇼핑 관계자는 “외출이 꺼려지는 요즘 집에서 간편하게 초밥을 만들어 즐길 수 있을 뿐만 아니라 가격적인 면에서도 혜택이 크기 때문에 고객분들께 합리적인 쇼핑기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

