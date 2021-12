[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 118,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,070,223 전일가 118,500 2021.12.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 앞두고 불확실성↑…코스피 3000 밑으로 하락 마감"中 먹튀 없다"던 카카오페이 경영진의 뒤통수돌아선 외국인에…코스피 3000선 겨우 지켜 close =임직원에 대한 상여 지급을 위해 35억원 규모로 자사주 처분을 결정했다고 공시.

◆ 미원에스씨 미원에스씨 268280 | 코스피 증권정보 현재가 202,000 전일대비 2,500 등락률 +1.25% 거래량 19,161 전일가 199,500 2021.12.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일미원홀딩스 지분 늘리는 '미화물류', 오너가 지배력 강화 지원군미원에스씨, 계열사 임원이 243주 장내매수 close =우리사주조합에 5억원 규모의 자사주를 매각하기로 결정했다고 공시.

◆ OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 105,500 전일대비 4,500 등락률 -4.09% 거래량 475,363 전일가 110,000 2021.12.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 금호석유화학, OCI와 자기주식 교환 및 자기주식 소각 결정OCI, '2021 DJSI 코리아' 지수 13년 연속 편입연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close =전략적 사업 제휴 관계를 강화하기 위해 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 183,500 전일대비 4,500 등락률 -2.39% 거래량 305,310 전일가 188,000 2021.12.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 금호석유화학, OCI와 자기주식 교환 및 자기주식 소각 결정증시 관망 속…5% 이상 초고배당 기업 노려라금호피앤비화학, OCI와 바이오원료 생산 합작법인 설립 close 의 주식 17만여주를 315억원 규모로 시간외대량매매했다고 공시. 이에 따라 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 183,500 전일대비 4,500 등락률 -2.39% 거래량 305,310 전일가 188,000 2021.12.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 금호석유화학, OCI와 자기주식 교환 및 자기주식 소각 결정증시 관망 속…5% 이상 초고배당 기업 노려라금호피앤비화학, OCI와 바이오원료 생산 합작법인 설립 close 는 이에 상응하는 OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 105,500 전일대비 4,500 등락률 -4.09% 거래량 475,363 전일가 110,000 2021.12.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 금호석유화학, OCI와 자기주식 교환 및 자기주식 소각 결정OCI, '2021 DJSI 코리아' 지수 13년 연속 편입연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 가 보유한 자사주 29만여주를 매입.

◆ 케이탑리츠 케이탑리츠 145270 | 코스피 증권정보 현재가 1,460 전일대비 5 등락률 +0.34% 거래량 92,947 전일가 1,455 2021.12.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 케이탑리츠, 부동산투자회사에 90억원 차입배당금 짭짤…몸집 키우는 K리츠[e 공시 눈에띄네]코스피-2일 close =보통주 1주당 0.04주를 배당한다고 결정. 배당기준일은 오는 31일이다.

◆ GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 41,500 전일대비 400 등락률 +0.97% 거래량 342,069 전일가 41,100 2021.12.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 GS건설, 3476억원 규모 공급 계약 체결[e공시 눈에 띄네]코스피-1일대유플러스, GS건설과 개발한 '갱폼용 탄소나노튜브 발열시트' 상용화 close =음성 금왕 공동주택 신축공사를 2917억원 규모로 신규 수주했다고 공시.

◆ DL DL 000210 | 코스피 증권정보 현재가 62,100 전일대비 400 등락률 -0.64% 거래량 32,346 전일가 62,500 2021.12.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 부산국제금융센터 문현혁신도시 복합개발 3650억 PFDL케미칼, 친환경접착제 여수공장 착공[e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일 close 건설=대구 태평아파트 주택재건축정비사업을 1280억원 규모로 신규 수주했다고 공시.

◆ DL DL 000210 | 코스피 증권정보 현재가 62,100 전일대비 400 등락률 -0.64% 거래량 32,346 전일가 62,500 2021.12.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 부산국제금융센터 문현혁신도시 복합개발 3650억 PFDL케미칼, 친환경접착제 여수공장 착공[e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일 close =기존 대표이사의 사임으로 전병욱 대표이사를 신규 선임했다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr