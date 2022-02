LG엔솔, 최고디지털책임자 美엔비디아 출신 변경석 박사 영입

"머신러닝 세계적 석학…자율차 등 기술개발 주도"

[아시아경제 문채석 기자] LG에너지솔루션이 CDO(최고디지털책임자·전무)로 머신러닝 분야의 세계적인 석학인 변경석 박사를 영입했다고 21일 밝혔다.

LG엔솔에 따르면 변 박사는 인공지능(AI) 컴퓨팅 분야 선도기업인 미국 엔비디아 본사에서 5명 미만인 '핵심 데이터 사이언티스트'를 역임한 인물이다. 자율주행차·산업용AI·클라우드AI 관련 기술 개발을 주도했다. 특히 엔비디아에서 불량 탐지 및 수율 안정을 위한 제조 지능화 솔루션 개발을 진두지휘하며 품질 경쟁력 향상에 기여했다. 자율주행차 관련 프로젝트 다수를 성공적으로 이끈 경험도 있다. 세계 최대 전기·전자·통신·컴퓨터 분야 전문가 단체 IEEE(미국전기전자공학회) 시니어 멤버로 활동하며 국내외 관련 분야의 풍부한 인적 네트워크를 갖고 있기도 하다. 변 박사는 서울대 제어계측공학과 학사, 스탠퍼드대 전기전자공학과 석·박사를 졸업한 뒤 HP와 삼성전자 등을 거쳤다.

LG엔솔 관계자는 "변 박사는 앞으로 CDO로서 당사의 디지털 트랜스포메이션(DX) 실행을 주도하고 제조지능센터장을 겸임하면서 엔비디아에서 쌓은 경험을 바탕으로 글로벌 생산 공장의 스마트팩토리화 작업을 이끌게 될 것"이라고 말했다. 변 박사는 "글로벌 배터리 산업의 미래를 이끄는 LG에너지솔루션의 성장, 나아가 한국 제조 산업의 발전을 위해 힘쓸 것"이라고 했다.

LG엔솔은 신임 CDO 영입 및 조직 신설을 계기로 연구개발(R&D) 및 생산, 마케팅 등 모든 분야에서 디지털 혁신 과제를 발굴해 실행할 계획이다. 이를 위해 머신러닝 전문 인력 및 인프라 확보, 협업 추진 등을 확대하기로 했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr