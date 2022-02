[아시아경제 권재희 기자] 위메이드맥스 위메이드맥스 101730 | 코스닥 증권정보 현재가 29,050 전일대비 2,100 등락률 +7.79% 거래량 2,146,902 전일가 26,950 2022.02.18 15:14 장중(20분지연) 관련기사 긴장감 해소에 상승 마감.. 코스닥 4.55% 뛰어코스닥 4%대 상승.. 외인 자금 쏟아져 [특징주] 위메이드·위메이드맥스 반발매수세에 10%대 폭등 close 주가가 3거래일째 강세를 보이고 있다. 장현국 위메이드 대표가 올해 추가 합병에 나설 것을 시사하면서다.

18일 한국거래소에 따르면 위메이드맥스는 이날 오후 2시 16분 현재 전일대비 8.35% 상승한 2만9200원에 거래 중이다.

위메이드맥스는 지난 16일과 17일에도 각각 전거래일대비 19.58%, 5.07% 상승 마감한 바 있다.

위메이드맥스의 주가를 견인한건 장현국 위메이드 대표가 추가 합병 가능성을 시사하면서다. 지난 16일 장 대표는 기자간담회를 열고, 위메이드 맥스가 '미르4' 개발사인 위메이드 넥스트를 합병했던 것처럼 올해 '미르M' 개발사 등 추가 합병 가능성을 언급했다.

여기에 최근 주가 하락이 과도했다는 판단하에 반발 매수세가 유입된 영향도 있는 것으로 풀이된다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr