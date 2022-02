코스피, 위태로운 상승 마감.. 우크라이나 여파

코스피 혼조세 보이다 상승 마감

우크라이나 여파에 코스닥은 하락

[아시아경제 황준호 기자] 17일 코스피는 러시아와 우크라이나 간의 전쟁 가능성에 대한 우려가 지속된 가운데 혼조세를 보이다 상승 마감했다.

이날 코스피는 전장 대비 14.41(0.53%) 오른 2744.09에 장을 마쳤다. 상승세는 유지했지만 장 내내 위태로운 모습을 보였다.

특히 이날 오후 1시께 우크라이나군이 친러시아 반군 장악 지역인 루간스크 공화국 지역 4곳에 박격포와 수류탄 공격을 감행했다고 공동통제조정위원회(JCCC)를 인용한 보도가 나온 후 급격한 하락세를 보이기도 했다.

하지만 해당 지역이 기존 분쟁지역이었다는 점에서 코스피는 다시 상승 반전했다. 이날 상승세의 주역은 외인과 기관이었다. 각각 6510억원, 4331억원을 순매수했다. 반면 개인은 간만에 맞은 차익 실현 기회를 통해 1조966억원 규모 주식을 팔아치웠다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 "다음달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연방준비제도가 공격적인 통화정책을 단행할 가능성이 크지 않다는 평가에 따라 증시는 상승했지만, 우크라이나의 친러 지역 포격 소식에 변동성이 확대됐다"고 분석했다.

코스피 상승 마감

전체 종목 중에서는 460개 종목이 오름세로 장을 마쳤다. 이중 시가총액 상위 종목에서는 대장주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,000 전일대비 200 등락률 +0.27% 거래량 13,575,502 전일가 74,800 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 '인피니트 라인'으로 진화한 삼성 비스포크…글로벌 시장 공략(종합) 루간스크 공격 여파.. 증시·환율 혼조(종합)코스피 반등 코스닥 하락.. 루간스크 공격 여파 close 가 0.27 오른 7만5000원에 장을 마쳤다. 외인과 기관의 순매수가 이어지면서 주가도 오름세를 탔다.

반면 2차전지 대장주인 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 454,500 전일대비 1,000 등락률 -0.22% 거래량 703,871 전일가 455,500 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 루간스크 공격 여파.. 증시·환율 혼조(종합)코스피 반등 코스닥 하락.. 루간스크 공격 여파코스피 이틀째 상승세.. 외인 순매수 지속 close 은 약세로 마감했다. 전장보다 0.22% 내린 45만4000원에 마감했다. LG엔솔은 이날 미국 에너지저장장치(ESS) 시스템 통합(SI) 전문기업 NEC에너지솔루션을 인수한다고 밝혔다. LG화학에서 분할된 뒤 첫 인수·합병(M&A) 사례지만 외인이 순매도를 이어가는 등 시장의 반응은 신통치 않았다.

시총 상위 10개 종목 중 가장 많이 상승한 것은 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 557,000 전일대비 17,000 등락률 +3.15% 거래량 389,992 전일가 540,000 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 코스피 이틀째 상승세.. 외인 순매수 지속코스피 혼조 출발.. 장 초반 외인 유입우크라이나 긴장감 완화에 코스피 1%대 상승 출발 close 였다. 3.15% 오른 55만7000원에 장을 마쳤다. 외인과 기관 모두 순매수하며 주가를 끌어올렸다. 반면 성장주인 NAVER는 전장과 같은 32만4500원에 장을 마쳤고, 카카오는 1.41% 내린 9만600원에 마감했다.

이날 흥아해운 흥아해운 003280 | 코스피 증권정보 현재가 2,740 전일대비 630 등락률 +29.86% 거래량 9,613,776 전일가 2,110 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 코스피 이틀째 상승세.. 외인 순매수 지속코스피 혼조 출발.. 장 초반 외인 유입3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株 close , 한국주강 한국주강 025890 | 코스피 증권정보 현재가 5,640 전일대비 1,300 등락률 +29.95% 거래량 3,129,044 전일가 4,340 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 우크라이나 긴장감 완화에 코스피 1%대 상승 출발코스피 상승세.. 기관·외인 쌍끌이 순매수지지율 따라 껑충...대선 테마 수혜 종목 확인! close , 선진뷰티사이언스 선진뷰티사이언스 086710 | 코스닥 증권정보 현재가 19,750 전일대비 4,550 등락률 +29.93% 거래량 1,809,814 전일가 15,200 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 [특징주]선진뷰티사이언스, '100% 무증'에 상한가[e공시 눈에띄네]코스닥-28일뜨겁던 공모주 상장만 하면 미끄럼…왜? close 는 상한가를 기록했다. 흥아해운의 상승세와 함께, HMM도 10.10% 오르면서 운수창고업은 이날 업종 중 최고 오름세(2.90%)를 나타냈다. 양사 모두 물류대란이 지속될 것이라는 전망에 따라 주가가 뛰었다. 한국투자증권은 최근 보고서를 통해 "올해 역시 해운시장의 물류대란 수혜는 지속될 것"이라며 "1분기 현재까지 SCFI(상해 컨테이너 해운운임지수) 평균은 4분기보다 8% 높다. 실적에 반영되는 시차까지 감안하면 1분기에도 증익을 이어갈 것"이라고 전망했다. 업종별로 보면 운수창고업 외에도 금융업, 기계업, 화학업 등이 0.5% 이상 올랐다.

코스닥 뒤심 부족

코스닥도 이날 지정학적 여파에 따라 등락을 반복했다. 하지만 막판 뒤심을 끌어내지 못하고 하락 마감했다. 전장보다 0.45% 내린 874.22에 장을 마쳤다. 기관이 303억원 규모 순매수에 나서면서 지수 상승을 견인했지만 개인(88억원)과 외인(212억원)의 차익실현 규모가 더 컸다.

전체 업종 중에서는 582개 종목이 올랐다. 하지만 시총 상위 종목들은 대부분 하락 마감했다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 63,100 전일대비 1,200 등락률 +1.94% 거래량 773,017 전일가 61,900 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 코스피 이틀째 상승세.. 외인 순매수 지속코스피 2700 겨우 지켜.. 코스닥 2.81% 하락 마감 코스피, 불확실성 수렁.. 2700선 회복 close 가 1.94%, 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 350,400 전일대비 7,800 등락률 +2.28% 거래량 507,396 전일가 342,600 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 코스피 이틀째 상승세.. 외인 순매수 지속코스피 혼조 출발.. 장 초반 외인 유입우크라이나 긴장감 완화에 코스피 1%대 상승 출발 close 이 2.28% 상승했지만 나머지 종목은 떨어졌다. 특히 게임주의 하락세가 돋보였다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 96,100 전일대비 4,900 등락률 -4.85% 거래량 1,097,730 전일가 101,000 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피 혼조 출발.. 장 초반 외인 유입긴장감 해소에 상승 마감.. 코스닥 4.55% 뛰어 close 는 4.85%나 내렸으며, 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 70,300 전일대비 1,400 등락률 -1.95% 거래량 982,599 전일가 71,700 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 위메이드 후폭풍…게임사 발행 가상화폐 '와르르'코스피 혼조 출발.. 이겨내지 못하는 악재'美 인플레 공포'에 파랗게 질린 증시…코스닥 2% 하락 close (1.95%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 108,200 전일대비 500 등락률 -0.46% 거래량 1,843,661 전일가 108,700 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피 혼조 출발.. 장 초반 외인 유입긴장감 해소에 상승 마감.. 코스닥 4.55% 뛰어 close (0.46%) 등도 하락했다.

업종별로는 유통업 정도가 1%대 상승세를 나타냈으며 의료정밀, 컴퓨터서비스 등의 업종이 오름세를 지켰다. 유통업에서는 오토앤 오토앤 353590 | 코스닥 증권정보 현재가 16,800 전일대비 3,250 등락률 +23.99% 거래량 10,310,414 전일가 13,550 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 “오토앤" 추천주 3上, 또 일냈다! 후속株 하나 더! 연속 적중 "上"임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!내일 바로 터진다! 초대형 "제2의 오토앤" 입수 close (23.99%), 중앙에너비스 중앙에너비스 000440 | 코스닥 증권정보 현재가 23,150 전일대비 2,500 등락률 +12.11% 거래량 3,769,407 전일가 20,650 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장"테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (12.11%) 등이 뜨면서 상승 폭이 커진 것으로 보인다.

원달러 환율은 전날 대비 0.04% 내린 1197.10원에 장을 마쳤다. 오전에는 위험선호 심리 개선, 외국인 국내증시 순매수세 유입에 1194원까지 내렸으나, 장중 우크라이나 이슈에 따른 달러 급등 영향으로 1201원까지 오르기도 했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr