[클릭 e종목]피에스케이, 실적 추정치 상향에 목표주가도 ↑

[아시아경제 이선애 기자] DB금융투자가 피에스케이에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 6만5000원으로 상향한다고 17일 밝혔다.

어규진 DB금융투자 연구원은 "단기적인 국내 메모리 투자 축소 우려감에도 Logic향 매출 증가와 신규장비 진입으로 중장기적 실적 호조세가 지속될 전망"이라면서 "그럼에도 동사의 현 주가 밸류에이션은 7.7배(2022년) 수준으로 저평가 영역이기 때문에 매수를 추천한다"고 설명했다.

피에스케이의 2021년 4분기 실적은 매출액 1224억원(+65.8%, YoY/ +21.4%, QoQ), 영업이익 188억원(+994%, YoY/ -21.2%, QoQ/ OPM 15.3%)으로 비수기에도 양호한 실적을 달성했다. 상반기 삼성전자향 대규모 장비 입고가 마무리 되었음에도 SK하이닉스 M16 및 중화권, 미국, 대만 등 해외 주요 고객향 메모리 및 Logic 반도체 장비 주문이 꾸준히 증가하며 예상치를 뛰어넘는 매출액을 달성했다. 반면 연말 인센티브 지급에 따른 일회성 비용 발생으로 수익성은 다소 부진했다.

올해에는 미국 대형 고객향 Logic 장비 공급이 본격적으로 증가하는 가운데 국내 업체향 Logic 장비 점유율 증가, 중화권 및 대만 등 글로벌 업체로의 PR Strip 장비 수주 증가가 기대된다. 또한 기존 장비 Dry Cleaning 장비의 국내 고객사 확대와 신규 장비인 Edge Clean 장비의 본격적인 수주가 기대된다.

어 연구원은 "메모리향 판매 호조에 비메모리 판매 비중이 늘어나며 2022년 피에스케이의 연간 실적은 매출액 4903억원(+10.6%), 영업이익 1174억원(+18.4%)의 역대 최대 실적을 갱신할 전망"이라고 내다봤다.

