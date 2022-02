[아시아경제 지연진 기자] 화성밸브 화성밸브 039610 | 코스닥 증권정보 현재가 5,220 전일대비 130 등락률 -2.43% 거래량 31,359 전일가 5,350 2022.02.14 13:02 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제"빨리 와서 확인하세요" 좋은 정보 여기 다 있어요화성밸브, 주가 9030원.. 전일대비 -0.66% close 는 지난해 개별 매출액이 719억원으로 전년동기대비 22.1% 늘었다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 46.5% 증가한 25억원, 당기순이익은 20억원으로 67.8% 늘었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr