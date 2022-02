[아시아경제 지연진 기자] GST GST 083450 | 코스닥 증권정보 현재가 32,750 전일대비 550 등락률 -1.65% 거래량 143,912 전일가 33,300 2022.02.14 13:04 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일전문가 키우고 퇴사율 줄인 '사업주 자격검정제' 26일까지 신청[특징주]GST, 2월부터 백신 접종…자회사 EST 콜드체인' 기술 부각 close 는 지난해 연결 매출액이 3044억원으로 전년대비 82.5% 증가했다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 155.7% 증가한 464억원, 당기순이익은 151.6% 늘어난 389억원으로 집계됐다.

이 회사는 "거래선 다변화로 인한 매출액 증가와 이익이 늘었다"고 설명했다.

GST는 또 이날 보통주 1주당 300원을 현금배당하기로 결정했다. 배당금 총액은 26억원으로 시가배당율은 0.8%다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr