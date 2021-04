[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 소리바다=엠피에스파트너스와 맺은 59억원 규모 일회용 마스크 공급 계약 해지

◆ 티에스아이=폴란드 지역에 2차전지 믹서 공급 계약 체결. 계약금액은 약 81억원.

◆ 청보산업=이호준 대표 사임. 오경원 대표 신규 선임

◆ GST=주식매수선택권 행사에 따라 11억원 상당 자사주 10만주 처분 결정

◆ 블러썸엠앤씨=회생계획안에 따른 김진한 대표 선임 허가

◆ 핑거=우리은행과 77억원 규모 고도화 전담개발 계약

◆ 알티캐스트=미디어사업을 107억원에 자회사인 알티미디어로 양도 결정

◆ 아이엠이연이=온고테크 지분 100%(4만주) 50억원에 취득 결정

◆ 아이진=600억원 규모 유상증자 결정

◆ 베노홀딩스=75억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 멜파스=20억원, 30억원 규모 전환사채 각각 발행 결정

◆ 러셀=100억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 명성티엔에스=140억원 규모 세퍼레이터 필름 라인 설비 제작 및 설치 공급 계약

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr