[e공시 눈에 띄네]코스닥-8일

◆ 엘앤에프=지난해 연결 기준 잠정 영업이익 전년 대비 2910.3% 증가한 442억5200만원

◆ 나스미디어=지난해 연결 기준 잠정 영업이익 전년 대비 21.9% 증가한 328억7500만원. 보통주 1주당 800원 현금배당 결정

◆ 지니뮤직=지난해 연결 기준 잠정 영업이익 전년 대비 2.79% 증가한 117억8300만원

◆ KG이니시스=지난해 연결 기준 영업이익 전년 대비 8.8% 증가한 1066억원

◆ KT서브마린=보통주 1주당 30원 현금배당 결정

◆ 네오팜=보통주 1주당 700원 현금배당 결정

◆ 힘스=보통주 1주당 100원 현금배당 결정

