배터리 업계 어쩌나…"2025년부터 리튬 부족"

SNE리서치, 배터리용 리튬 수요 분석



"2030년까지 리튬 수요 세계 5배, 한국 6배 급증"

[아시아경제 문채석 기자] 전기차 등에 들어가는 배터리(2차전지) 수요가 급증해 주원료인 리튬 수요도 2030년 5배가량 성장할 것이라는 전망이 나왔다. LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 등 국내 배터리 3사의 리튬 수요도 같은 기간 6배가량 늘 것으로 예상된다.

에너지 시장조사업체 SNE리서치가 7일 발간한 보고서에 따르면 세계 배터리용 리튬 수요는 탄산리튬 환산(LCE) 기준 올해 52만9000톤(t)에서 2030년 273만9000t으로 5.2배 증가할 것으로 전망된다. 배터리용 리튬 규모는 금액 기준 올해 132억1600만달러에서 2025년 302만5400만달러, 2030년 821만6400만달러로 늘 것으로 관측된다.

국내 배터리 3사의 배터리용 리튬 수요는 올해 12만5000t에서 2025년 31만4000t, 2030년 74만9000t으로 성장할 것으로 점쳐졌다. 세계 전체 수요 30%가량을 차지하는 셈이다.

SNE리서치는 "수요가 증가한 것에 비해 공급이 불안정해 2025년부터 리튬이 부족해질 것으로 전망된다"며 "한국의 주요 배터리 업체들이 시장에서 입지를 유지하려면 장기적이고 지속가능한 리튬 확보에 힘써야 할 것"이라고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr