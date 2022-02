졸업 특수 앞둔 유통가 기획전 눈길

롯데하이마트가 진행하는 'IT 대전: 아카데미 페스티벌'에서 모델이 노트북을 살펴보고 있다.

[아시아경제 전진영 기자] 다가오는 졸업·입학 시즌을 맞아 유통가는 다양한 행사를 선보인다.

6일 업계에 따르면 롯데하이마트는 2월 한 달간 'IT 대전: 아카데미 페스티벌'을 진행한다. 전국 롯데하이마트 매정에서는 인기 브랜드 신형 노트북 상품을 최대 20% 저렴한 가격에 내놓는다. IT 기기와 클라우드 서비스를 결합한 패키지 상품도 출시한다. 저장공간이 부족한 소비자를 위해 네이버 마이박스 이용권도 연계해 판매한다.

노트북, 태블릿 PC와 함께 행사상품인 무선 이어폰, 스마트워치를 동시에 구매할 경우에는 최대 5만원 캐시백도 제공한다. 마이크로소프트, 에이수스 등 글로벌 상품도 기획가에 선보이며, 행사 모델에 따라 최대 10만원 캐시백 혜택도 제공한다.

온라인 행사도 진행한다. 2월 한 달간 모바일 앱에서 가전, 가구 행사모델을 2개 품목 이상 동시 구매하면 결제 금액에 따라 엘포인트를 최대 100만점 적립할 수 있다.

위메프는 오는 9일까지 기프트데이를 열고 졸업·입학 선물 테마관을 운영한다. 디지털·가전, 패션, 뷰티 아이템 등을 선보인다. 주요 상품은 ▲엠지텍 아쿠아I7+무선 충전패드 ▲타미힐피거 기모 맨투맨 ▲아쿠아콜로니아 리치 앤 화이트민트 ▲부르주아 빅래쉬 오위 등이다.

레고코리아도 행사에 나섰다. SSG 닷컴에서 오는 28일까지 '레고 보태니컬 컬랙션' 20% 할인 기획전을 연다. 레고 꽃다발, 분재나무, 극락조화 등 인기 제품 3종을 특가에 구매할 수 있다. 공식 네이버스토어에서는 오는 14일까지 테마별 인기 제품 18종 기획전이 진행된다. 여행, 건축, 슈퍼 히어로, 해리포터 등 다양한 제품들을 선보인다. 레고 아이디어 곰돌이 푸와 레고 아이디어 타자기도 구매 가능하다.

