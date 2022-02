'韓美日'3국 대北 대응 12일 하와이 회담…국제사회 北규탄

한미일 외교수장 미국 하와이서 대북 대응전략 논의

유엔 안보리 비공개회의, 북한 미사일 규탄

[아시아경제 유인호 기자] 한·미·일 3국이 북한의 미사일 도발에 대한 대응전략을 마련을 위해 공조 관계를 강화하고 나섰다. 국제사회가 북한의 무력도발에 대한 규탄과 제재를 촉구하고 나선 것과 맥을 같이 한다.

5일 외교가에 따르면 한·미·일 외교장관이 북한의 연쇄 미사일 도발 이후 처음으로 3자 회담을 하고 북핵 대응을 위한 공조 방안 등을 논의한다.

외교부와 미국 국무부 등은 정의용 외교부 장관과 토니 블링컨 미 국무장관, 하야시 요시마사 일본 외무상이 12일(현지시간) 오후 하와이 호놀룰루에서 한미일 외교장관 회의를 한다고 4일 밝혔다. 한·미·일 3국 외교장관 회담이 열리는 것은 지난해 9월 미국 뉴욕에서 열린 유엔총회 계기 회담 이후 4개월여 만이다.

국무부는 보도자료를 통해 “(이번 회담을 통해) 북한의 핵·미사일 위협 및 21세기 직면한 세계적 도전에 대한 협력을 심화할 것”이라고 밝혔다.

북한이 연초 연쇄 탄도미사일 발사를 통해 한반도 정세를 격화시킨 이후 3국 고위당국자가 대면 협의를 개최하는 것은 처음이어서 이번 회담이 주목된다.

최근 북한은 2018년 이후 지켜온 핵실험·대륙간탄도미사일(ICBM) 발사 모라토리엄(유예) 철회를 위협하고 지난달 30일에는 중거리 탄도미사일 '화성-12형'까지 발사한바 있다. 여기에 ICBM 발사 등 대형 전략도발에 나설 가능성도 높다.

이에따라 한·미·일 외교장관들은 북한의 추가 도발을 억제하고 대화를 재개하기 위한 공조 방안을 긴밀하게 논의할 것으로 전망된다.

한·미·일 3국은 북한의 연쇄 미사일 발사 이후 최근 북핵 수석대표(1월 17일) 및 외교차관 전화 협의(2월 2일) 등을 통해 북한 대응 방안을 논의했다.

블링컨 장관은 정의용 장관과 별도 양자 회담도 가질 예정이라고 국무부는 밝혔다. 아울러 존 아퀼리노 미군 인도태평양사령관도 만난다.

하와이에서 3국 외교장관 회담이 열리면 정의용 장관과 하야시 요시마사 일본 외무상의 별도 양자 회동이 처음으로 이뤄질지도 관심이다.

한편 4일(현지시간) 북한의 최근 탄도미사일 발사 문제를 논의하기 위한 유엔 안전보장이사회(안보리) 비공개회의가 열렸다.

린다 토머스-그린필드 주유엔 미국대사는 안보리 회의를 마친 뒤 영국, 프랑스, 일본 등 8개국 대사와 함께 발표한 공동성명을 통해 북한의 중거리 탄도미사일(IRBM) 발사에 대해 “이번 불법 행위를 가장 강력한 용어로 규탄한다”고 말했다.

이들 대사는 지난 1월 북한이 한 달 단위로는 가장 많은 9차례 미사일 발사를 감행한 사실을 지적했다. 그러면서 “안보리의 계속되는 침묵은 비싼 대가를 치를 것”이라며 “이는 북한을 대담하게 만들어 안보리 결의 위반을 당연시하고 국제 평화와 안보를 계속해서 위협하게 할 것”이라고 우려했다.

다만, 토머스-그린필드 대사 등은 북한에 “대화로 복귀할 것을 촉구한다”면서 “전제조건 없이 만나자는 미국의 제안에 긍정적으로 반응해야 한다”며 대화 카드에 무게를 뒀다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr