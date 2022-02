[아시아경제 이정윤 기자] 자이언트스텝 자이언트스텝 289220 | 코스닥 증권정보 현재가 45,300 전일대비 800 등락률 +1.80% 거래량 246,510 전일가 44,500 2022.02.04 15:01 장중(20분지연) 관련기사 또 크게 터진다 "초대형 제2의 코이즈"치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다“자이언트스텝” 보다 크다! 초대형 NFT메타버스 新대장주 close 은 지난해 영업손실이 30억9383만5389원으로 집계됐다고 4일 공시했다.

지난해 당기순손실은 24억5196만원이며 매출액은 전년 대비 64% 증가한 331억5705만5213원이라고 공시했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr