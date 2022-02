'과잉 의전' 논란 김혜경·당사자 해명에도…원희룡 "카드는 누구 건가"

김혜경 사과·해명에도 野 거듭 의혹 제기

[아시아경제 윤슬기 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보 배우자 김혜경씨가 자신을 둘러싼 공무원 '과잉 의전 논란'에 대해 해명했지만 원희룡 국민의힘 선거대책본부 정책본부장이 "배모 비서관이 불법 비서질에 쓴 카드는 누구 건가"라며 거듭 의혹을 제기했다.

원 본부장은 2일 자신의 페이스북에 글을 올려 "배씨가 입장문을 냈는데, 아무도 시키지 않은 일을 했다고 한다"면서 "김씨가 무슨 약을 처방받고 싶은지, 고기를 먹고 싶은지, 백김치를 먹고 싶은지, 아들이 언제 퇴원하는지, 이 후보와 김 씨가 이야기하지 않으면 어떻게 알 수 있나"라며 목소리를 높였다.

이어 원 본부장은 "약 사고, 고기 사고, 257만원 3개월 할부 누구 카드인가"라며 "경기도지사 카드인가 직원 카드인가"라고 캐물었다.

그는 "배씨가 업무추진비를 현금으로 인출한 것만 1억4천, 카드깡 한 것까지 합하면 규모가 커지는데, 이 불법 국고손실죄를 아무도 시키지 않았는데 했다는 것이냐"라며 "증언한 직원에게 전화해 공포를 조장하더니, 걱정돼서 전화했다고 한다. 김씨의 불법 비서질의 탄로가 걱정되어 꼬리 자르려 한 것일 것"이라고 주장했다.

원 본부장은 연이어 올린 게시글에서도 "친분 있다고 자리를 주는 건 최순실이고 도지사 부인 비서질은 불법이다"며 김씨를 비판했다.

