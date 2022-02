안철수 가족, 의료봉사..'가족 리스크' 없는 후보 차별성 부각

설 연휴 마지막날 의료봉사에 온가족 총출동

[아시아경제 구채은 기자] 안철수 국민의당 대선 후보가 설 연휴 마지막날인 2일 부인 김미경 서울대 교수와 딸 설희 씨와 함께 의료봉사에 나섰다. ‘가족 리스크’를 안고 있는 거대 양당 후보들과의 차별점을 부각시키는 행보로 지난달 23일 설희 씨가 귀국한 이후 온 가족이 함께하는 첫 공개 일정이다.

안 후보는 이날 오후 서울 중구보건소 선별진료소에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검체 채취 의료봉사 활동을 했다. 의사 출신인 김 교수도 함께 했다. 지난달 23일 귀국해 이날 정오 자가 격리에서 해제된 딸 설희 씨는 행정 지원 업무를 도왔다. 미국 UC 샌디에이고 박사 후 연구원으로 재직 중인 설희 씨는 최근 소속 연구팀이 발표한 코로나19 오미크론 전염성 연구결과물이 뉴욕타임스에 소개돼 언론의 주목을 받았다.

안 후보는 전날 자신의 유튜브 채널에 공개한 ‘안철수의 쌩쇼’에서 자신이 당선될 경우 부인 김 교수의 역할에 대해 ‘질 바이든’ 모델을 제시하기도 했다. 조 바이든 미국 대통령의 부인 질 바이든 여사는 미국 역사상 최초로 백악관에서 출퇴근하며 대학 강의를 하고 있다. 안 후보는 “조 바이든 미국 대통령의 부인인 질 바이든 여사가 대학교수로서 계속 학생들을 가르치 듯이, 김 교수도 아직 가르칠 학생들이 있기 때문에 아마도 교육자의 길을 계속 가지 않을까 생각한다”고 말했다.

김 교수도 영부인으로서 제1덕목을 묻는 질문에 “공과 사의 구별”이라고 했다. 김 교수는 “(안 후보가) 대통령이 되었을 때 직무를 수행하고 (안 후보가 말한) 그 모든 것을 해야되는데 제가 최소한 지장은 주지 말자는 생각”이라고 밝혔다. 최근 ‘7시간 통화 녹음’ 파일 공개로 논란을 일으킨 국민의힘 윤석열 대선 후보의 부인 김건희 씨를 겨냥한 발언으로 보인다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr