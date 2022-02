김종인 측근 성일종, 민주당 러브콜에 "헛물켜지 말라"

[아시아경제 권서영 기자] 성일종 국민의힘 의원이 김종인 전 비상대책위원장에게 도움을 청했다는 사실이 알려진 더불어민주당을 향해 '헛물켜지 말라'고 일침을 놓았다.

성 의원은 김 전 위원장의 최측근으로 현재 국민의힘 선거대책본부에서 TV토론 실무협상단장을 맡고 있다. 2일 성 의원은 자신의 페이스북에 '민주당은 더 이상 헛물켜지 마시라'라는 제목의 글을 올렸다.

성 의원은 "김 전 위원장은 원칙이 있는 거인"이라며 "여야를 넘나들어도 국가와 국민을 위해서만 일하셨다"고 말했다. 이어 "(김 전 위원장은 여야의 균형이 깨졌을 때 무너진 한쪽을 살려 국가의 균형추를 맞추신 분"이라며 "'내로남불'의 원조 정당 후보를 도와 달라는 것은 김 전 위원장을 욕되게 하는 것"이라고 비판했다.

또 성 의원은 "후보의 자질을 보라. 도울 수 있겠느냐"며 "더 이상 헛물켜지 마시라"고 재차 비판의 목소리를 높였다. 이는 앞서 송영길 더불어민주당 대표가 지난달 31일 한 방송에서 김 전 위원장을 만났다며 "나라를 위해 도와달라고 했다", "윤석열 국민의힘 대선후보가 김 전 위원장의 철학과 정책을 수용할 마인드가 있겠느냐"는 등의 발언을 한 것을 겨냥한 글로 보인다.

송 대표에 따르면 당시 김 전 위원장은 "이재명 더불어민주당 대선후보 본인이 만나보겠다고 하면 자연인 입장에서 거부할 필요는 없다고 본다"고 말한 것으로 전해졌다. 이 후보 역시 "개인적으로 존경하는 정치계 어른이셔서 자주 연락드린다"며 "기회가 될 때 찾아뵙는 게 도리일 것 같다"고 답변했다.

