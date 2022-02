LG유플러스, 군자녀 위한 '초등나라 12주 챌린지' 성료

[아시아경제 임혜선 기자] LG유플러스는 군인자녀를 대상으로 진행한 교육지원 프로그램 '제1차 U+초등나라 12주 챌린지'가 종료됐다고 2일 밝혔다.

U+초등나라 12주 챌린지는 교육격차 해소를 위해 국방부와 함께 군 자녀 438명을 대상으로 자기주도 학습 습관을 기를 수 있도록 지원하는 사회공헌 교육 프로그램으로, 지난해 10월부터 12월 말까지 진행했다.

전문성 높은 맞춤형 교육을 제공하기 위해 LG유플러스는 아동교육 서비스 기업 ‘째깍악어’와 손잡고 U+초등나라를 활용한 국어·영어·수학 중심의 온라인 수업과 자율학습은 물론, 선생님의 일대일 피드백, 매주 주차별 미션과 미션 수행에 대한 적절한 보상 시스템 등 체계적인 프로그램을 통해 교사 없이도 아이들이 스스로 학습을 이어갈 수 있도록 했다.

12주 프로그램 종료 후 온라인 수업의 참여율을 분석한 결과, 2회 이상 수업에 참여한 학생 수는 350명으로 81%에 달하는 출석률을 기록했다.

LG유플러스가 군인가정 학부모와 째깍악어 교사를 대상으로 진행한 설문조사에 따르면 전체적인 프로그램에 대해 학부모 83%와 교사 93%는 만족도를 나타냈다. 특히 교사의 일대일 수업 피드백에 대해 만족스럽다고 답한 학부모가 82%에 달했다.

U+초등나라 콘텐츠에 대해서는 학부모의 78%가 교육에 도움이 됐다고 답했다. 그 중 가장 유익한 프로그램으로는 다양한 모드와 레벨 설정으로 맞춤형 학습이 가능한 ‘토도수학(78%)’을 꼽았다.

올 상반기 진행할 2차 12주 챌린지 프로그램에서는 수업시간 30분에서 40분으로 확대하고 수업 인원수는 교사 1명당 20명에서 10명으로 줄였다. 또한 교육대상 가정도 더욱 확대하여 1000명을 추가 선정, 총 1500명의 군자녀 교육을 지원한다는 계획이다.

한편 LG유플러스와 국방부는 지난해 8월 ‘초등 군인자녀 교육 지원을 위한 업무협약’을 체결, 국방부가 선발한 군인자녀 500명을 대상으로 자사 초등학생 전용 교육 서비스 ‘U+초등나라’는 물론 전용 스마트패드와 통신요금(2년)을 지원하고 있다.

