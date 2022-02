국민의힘, '특별감찰관' 도입 내부 검토

김건희 통화' 공개 맞물려 우려 목소리

여권 '권력 사유화' 공세 차단 포석

[아시아경제 구채은 기자] 국민의힘 내부에서 향후 집권 시 대통령 가족과 친인척의 부당한 국정 개입을 차단하기 위해 '대통령 특별감찰관'을 둬야 한다는 목소리가 나오고 있는 것으로 알려졌다.

2일 국민의힘 복수의 관계자에 따르면 윤 후보가 대선에서 승리해 집권할 경우 현재 유명무실한 대통령 특별감찰관이 정상 가동되도록 해야 한다는 의견에 힘이 실리는 기류다.

특별감찰관이 평소 대통령과 친인척, 주요 보좌진들의 잘못에 대한 정보와 여론을 수집·조사하고, 정기적으로 이를 대통령에게 보고하고 해결방안을 논의하도록 제도화해야 한다는 것이다.

특별감찰관은 대통령 친인척과 측근들의 비위를 상시 감찰하기 위해 이미 도입된 제도이지만, 2016년 이석수 전 특별감찰관이 사퇴한 뒤 문재인 정부에서 줄곧 공석으로 남아 있었다.

국민의힘에서 특별감찰관 이야기가 나오는 것은 최근 김건희 씨의 통화 녹취록 공개 영향이 크다. 김씨는 유튜브 채널 서울의소리 소속 이명수 기자와의 '7시간 통화'에서 "내가 정권 잡으면 거긴 무사하지 못할 것"이라고 발언한 것으로 알려졌다.

여권은 이를 고리로 삼아 '권력의 사유화' 가능성을 거론하며 집중 공세를 펼치고 있다. 이재명 민주당 대선 후보는 지난달 30일 JTBC 인터뷰에서 '7시간 통화'와 관련해 "가장 치명적인 것이 '내가 권력 잡으면 언론사 가만히 안 놔둔다'(인데), 권력 남용하겠다는 명확한 의지를 표현한 것"이라고 저격하기도 했다.

국민의힘의 특별감찰관 도입 주장에는 대선 과정에서 이 같은 여권의 공세를 사전 차단하겠다는 포석이 깔린 것으로 풀이된다. 윤 후보는 앞서 김씨의 허위이력 의혹이 불거진 지난해 12월 영부인을 보좌하는 청와대 제2부속실 폐지까지 거론한 바 있다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr