美대북특별대표 "北탄도미사일 규탄…진지한 외교 준비돼 있어"

[아시아경제 정동훈 기자] 성 김 미국 국무부 대북특별대표가 최근 북한의 중거리 탄도미사일 발사 시험을 규탄하면서도 외교적 해결 의지도 드러냈다.

네드 프라이스 미국 국무부 대변인은 1일(현지시간) 김 특별대표가 지난달 29일과 30일 일본의 북핵 수석대표인 후나코시 다케히로 외무성 아시아·대양주국장, 노규덕 외교부 한반도평화교섭본부장과 통화해 이런 뜻을 전했다고 밝혔다.

미국 시간으로 지난달 29일은 북한이 중거리 탄도미사일(IRBM)인 화성-12형 발사 시험을 한 날이다. 이는 새해 들어 7번째 이뤄진 미사일 시험이자 2017년 11월 대륙간탄도미사일(ICBM)급인 화성-15형을 발사한 이후 가장 강도 높은 도발이었다.

김 특별대표는 이번 통화 때 북한의 탄도미사일 발사가 유엔 안전보장이사회 결의 위반이자 지역을 불안정하게 만드는 일이라고 규탄했다.

또 한반도의 완전한 비핵화라는 미국의 약속, 한국과 일본 방어라는 철통같은 약속을 재확인했다고 국무부는 전했다.

김 특별대표는 가시적인 진전을 이루기 위해 북한과 진지하고 지속적인 외교에 관여할 준비가 돼 있고, 한국, 일본과 계속 긴밀히 조율하겠다는 미국의 약속을 강조했다.

