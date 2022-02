"집콕 응원단 모여라" CU, 인기 안주 증정 행사

맥주·와인 27종 결제수단 따라 최대 50% 할인

[아시아경제 김유리 기자] CU는 다가오는 겨울 스포츠 행사를 맞아 집콕 응원단을 겨냥한 다양한 이벤트와 상품을 선보인다고 2일 밝혔다.

편의점 안주 카테고리의 스테디셀러 상품인 의성마늘핫바, 순살학센 슬라이스, 매콤직화 오돌뼈, 통통하게맛살은 이날부터 13일까지 1+1 이벤트를 진행한다. 얇은피 매콤교자, 양꼬치맛 교자 등 인기 냉동만두와 포차 불막창, 문어비엔나, 트러플 델리햄 등 육가공류 상품들은 20일까지 1+1 혜택을 받을 수 있다.

우노피자, 숯불향닭강정, 양념치킨뿌렸닭 등 안주류 12종은 2+1 행사가 진행된다. 이들 상품을 7일부터 13일까지 우리카드, 페이북QR, 페이코인으로 결제하면 50% 추가 할인, CU 멤버십포인트 3% 적립 등을 받을 수 있다.

마른안주 카테고리에서는 노래방구이구이, 꾸이맨, 구운한치, 리챔육포, 비건육포 등 7가지 상품을 대상으로 1+1 행사를 진행한다.

주류 카테고리에서도 인기 상품을 대상으로 하는 프로모션을 진행한다. CU에서만 구입 가능한 '백양 BYC비엔나 라거'는 4캔 구매 시 2000원 할인된 가격에 구매할 수 있다. 최근 가격 인상이 이뤄진 스텔라, 호가든, 구스아일랜드IPA, 버드와이져, 벡스 등 12종의 수입·수제맥주는 BC카드로 4캔 이상을 결제할 시 1000원 청구 할인 혜택을 제공한다.

'음! 프리미엄' 등 인기 와인 15종은 네이버페이로 결제할 시 20% 즉시 할인과 5% CU멤버십 추가할인, 5% 네이버멤버십 적립 혜택을 누릴 수 있다. 오는 8일에는 콘치즈바비큐치킨, 자이언트 닭강정 등 간편하게 즐기는 야식 상품들도 출시를 기다리고 있다.

CU 관계자는 "겨울 스포츠 행사를 겨냥한 상품과 이벤트를 기획한 것은 코로나19로 인해 술집, 식당 등 외부에서 경기를 함께 시청하기 어려워지면서 집에서 삼삼오오 모여 경기를 응원하는 집콕 응원단이 늘 것으로 예상되기 때문"이라며 "행사 기간 동안의 고객 반응을 살펴 다양한 상품과 마케팅을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

