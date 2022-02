한국축구 10회 연속 월드컵 본선 진출(종합)

다섯 나라밖에 이루지 못한 대업…열한 번째 월드컵 본선

김진수·권창훈 골 힘입어 열다섯 번째로 카타르행 확정

한국축구가 10회 연속 월드컵 본선에 진출했다.

파울루 벤투 감독이 이끄는 축구대표팀은 1일 오후(한국시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이의 라시드 스타디움에서 열린 시리아와의 2022 카타르 월드컵 아시아 최종예선 조별리그 A조 여덟 번째 경기에서 후반 8분 김진수(전북)의 헤딩골과 후반 26분 권창훈(김천)의 추가골에 힘입어 2-0 승리를 거뒀다. 최종예선에서 6승(2무)째를 거머쥔 대표팀은 승점 20점을 기록했다. 남은 두 경기에서 모두 지더라도 최소 A조 2위를 확보해 카타르 월드컵 본선행을 확정지었다. 카타르 월드컵 아시아 최종예선에서는 A·B조 1위와 2위가 본선에 직행한다. 조 3위끼리는 플레이오프를 치른다. 이 경기 승자는 대륙 간 플레이오프에서 남미 예선 5위 팀과 카타르를 향한 마지막 경쟁을 벌인다.

한국은 이번 최종예선에서 무패행진을 거듭해 1986년 멕시코 대회부터 2022년 카타르 대회까지 10회 연속 월드컵 본선 무대를 밟는다. 세계에서 다섯 나라밖에 이루지 못한 대업이다. 역대 최다(5회) 우승국인 브라질은 1930년 제1회 우루과이 대회부터 올해 카타르 대회까지 22회 연속 월드컵 본선에 진출했다. 4회씩 우승한 독일(옛 서독 포함)과 이탈리아는 각각 18회(1954∼2022년)와 14회(1962∼2014년) 연속 월드컵 본선에 참가했다. 아르헨티나는 13회(1974∼2022년), 스페인은 12회(1978∼2022년) 연속 기록을 썼다.

그 뒤를 이은 한국은 처음 참가했던 1954년 스위스 대회를 포함하면 통산 열한 번째 월드컵 본선 진출을 이뤘다. 아울러 카타르행을 확정한 열다섯 번째 나라가 됐다. 앞서 본선 진출권을 따낸 나라는 개최국 카타르와 유럽 예선에서 각 조 1위에 오른 세르비아·스페인·스위스·프랑스·벨기에·덴마크·네덜란드·크로아티아·잉글랜드·독일, 남미 예선 1·2위를 달리는 브라질·아르헨티나, 아시아 예선 A조 이란이다. 오는 11월 21일부터 12월 18일까지 도하를 비롯한 다섯 도시 경기장 여덟 곳에서 우승을 두고 경쟁한다.

벤투 감독은 이날 황의조(보르도)와 조규성(김천)을 최전방에 내세운 4-4-2 포메이션을 선택했다. 좌우 측면에 정우영(프라이부르크)과 이재성(마인츠)을 배치했고, 백승호(전북)와 황인범(카잔)에게 중원을 맡겼다. 수비진은 김진수와 김영권(울산), 김민재(페네르바체), 김태환(울산)으로 구성했다. 골문은 김승규(가시와 레이솔)가 지켰다. 대표팀은 볼 점유율에서 크게 앞섰으나 전반 내내 효과적인 공격을 펼치지 못했다. 오히려 두 차례 실점 위기를 맞아 가슴을 쓸어내렸다. 전반 10분 마흐무드 알 마와스의 프리킥에 이은 오마르 크리빈의 헤딩슛이 골문으로 들어갔으나 오프사이드 판정이 나왔다. 전반 24분에는 김진수가 김승규에게 백패스한 공을 알 마와스가 가로채 오른발로 밀어 넣으려 했으나 골문을 살짝 벗어났다.

벤투 감독은 후반 시작과 동시에 정우영을 빼고 권창훈을 투입해 공격에 변화를 줬다. 높은 볼 점유율을 유지한 대표팀은 후반 8분에야 상대 골문을 두들겼다. 오른쪽 측면에서 김태환이 올린 크로스를 김진수가 골문 왼쪽에서 솟구쳐 올라 헤딩으로 밀어넣었다. 기세가 오른 대표팀은 후반 26분 추가골도 넣었다. 오른쪽 측면에서 이재성과 패스를 주고받은 권창훈이 페널티지역 오른쪽에서 왼발 중거리 슛으로 상대 골망을 흔들었다. 막판 황의조와 이재성을 빼고 김건희(수원)와 김진규(부산)를 투입해 두 골차 리드를 지켜냈다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr