속보[아시아경제 김형민 기자] 우리 축구대표팀이 카타르월드컵 본선 진출을 조기에 확정했다. 이로써 10회 연속 월드컵 본선 진출이라는 대기록도 작성했다.

