"신세계푸드, 날개단 실적에도 주가는 저평가...매수 전략 유효"

[아시아경제 박지환 기자] 하나금융투자는 2일 신세계푸드에 대해 올해 큰 폭의 실적 증가세가 나타날 것으로 예상됨에도 현 주가 수준은 저평가된 상태로 매수 전략이 유효하다고 평가했다.

올해 신세계푸드의 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조4300억원, 356억원으로 전년 대비 7.7%, 35.9% 증가가 예상된다. 브랜드 로열티와 제조 마진으로 구성된 가맹 사업의 이익 기여도는 지난해 19%에서 올해 27.5%로 상승할 것으로 추정된다.

심은주 하나금융투자 연구원은 "올해 프랜차이즈 조직을 신설한 만큼 공을 들이고 있다"며 "현재 노브랜드 버거 점포수는 170개로 파악되는데 이 가운데 가맹은 117개로 연말까지 최소 200개점 오픈이 가능할 것으로 추정된다"고 밝혔다.

심 연구원은 "국내 버거 시장 규모가 지난해 전년 대비 34% 큰 폭 증가한 것으로 추정되고 경쟁사의 점포수 감안 시 확장 여력은 아직 높다"며 "가맹 100개점 오픈까지 걸 린 시간이 약 2년임을 감안하면 소비자 인지도도 상당히 높은 것으로 사료된다"고 말했다. 특히 최근 신세계푸드는 노브랜드 버거 매장에서 자체 개발한 콜라와 사이다를 출시해 중장기 카테고리 확대를 통한 점당 매출 증대도 가능할 것으로 전망된다.

심 연구원은 "현 주가는 올해 예상 주가수익비율(PER) 10배 내외에 불과해 밸류에이션 부담도 제한적"이라며 "신사업의 실적 기여도가 유의미하게 상승하면서 300억원 대 이익 체력을 회복할 것으로 전망되는 등 실적 모멘텀 감안시 매수 전략이 유효하다"고 강조했다.

