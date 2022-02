서울시, 생활밀착형 '1인가구 지원사업' 자치구 공모…5억원 지원

주거·건강·안전·활동 증진 등 주제 15일까지 접수

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 지역별 특성에 맞는 생활밀착형 1인가구 지원사업을 발굴 시행하기 위해 25개 자치구를 대상으로 5억 4800만원 규모 1인가구 지원사업을 공모한다고 2일 밝혔다.

이번 공모대상은 지정주제 4개 부분과 자유주제 1개 부분으로 15일까지 접수 받아 공모심사위원회 심사·평가 거쳐 3월 중순에 선정할 예정이다.

지정주제는 ▲전월세 안심계약 도움서비스 ▲중장년 1인가구 소셜다이닝 '행복한 밥상' ▲1인가구 소통공간 '씽글벙글 서울사랑방' ▲도로명주소 안내스티커 제작지원 등 4개 분야다. 자유주제는 자치구별 지역적 특색을 반영한 1인가구 맞춤형 사업을 주거·안전·건강·사회관계망 등 다양한 분야에서 기존 사업과 유사, 중복되지 않은 신규 사업을 발굴하여 자유롭게 제안할 수 있다.

전월세 안심계약 도움서비스(5개 자치구 선정)는 지역 내 경험 많은 공인중개사와 함께 현장 동행방문, 1인가구에 적합한 주거지를 찾고, 전·월세 계약시 부동산 거래에 필요한 전문적 상담을 무료로 제공한다. 중장년 1인가구 소셜다이닝 행복한 밥상(10개 자치구 선정)은 불규칙한 식습관과 인스턴트 음식 의존도가 높아 대사증후군 등 만성질환 유병률이 높은 중장년 1인가구를 대상으로 간편하고 영양가있는 조리법 전달 및 먹거리 관련정보를 제공하는 프로그램으로 음식을 매개로 중장년 1인가구의 소통을 통한 네트워크를 활성화한다.

1인가구 소통공간 씽글벙글 서울사랑방(4개 자치구 선정)은 공공시설의 유휴공간 활용해 1인가구들이 휴식과 여가활동 등을 함께 할 수 있도록 공간을 조성하고, 1인가구 사회관계망 형성을 위한 프로그램도 함께 운영한다. 도로명주소 안내스티커 제작지원(8개 자치구 선정)은 홀몸 어르신들을 대상으로 도로명 주소와 긴급연락처 등 기재해 위기발생시 119등에 신속히 연락할 수 있는 스티커를 제작·배부한다.

자유주제(7개 자치구 선정)는 자치구별 지역적 특색을 반영한 1인가구 맞춤형 사업을 주거·안전·건강·사회관계망 등 다양한 분야에서 기존 사업과 유사, 중복되지 않은 신규 사업을 발굴하여 자유롭게 제안할 수 있다.

이해선 서울시 1인가구특별대책추진단장은 “이번 공모사업은 1인가구 예산을 반영하기 어려웠던 자치구에게 매우 유용한 기회가 될 것이다. 만족도와 실효성 높은 사업의 경우 전 자치구로 확대가능하도록 우수사례 공유 등 적극지원하겠다”면서 “앞으로 시민, 자치구 공모 외 다양한 채널을 통해 1인가구 생활밀착형 정책발굴 위해 노력하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr