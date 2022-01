英, 우크라이나 사태에 대규모 파병 검토…"병력 2배 확대 고려"

[아시아경제 정현진 기자] 영국이 우크라이나 사태에 대응해 러시아를 압박하기 위한 방안으로 대규모 파병을 검토하고 있다고 BBC방송 등이 29일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 보리스 존슨 영국 총리는 이날 성명을 통해 북대서양조약기구(NATO) 방위조약에 따라 대규모 파병을 검토하고 있으며 동유럽에 배치한 주둔 병력과 무기를 2배로 늘리는 방안을 고려하고 있다고 밝혔다.

존슨 총리는 "러시아에 분명한 메시지를 보낼 것이다. (블라디미르) 푸틴 러시아 대통령이 유혈사태와 파괴의 길을 선택한다면 이는 유럽의 비극이 될 것"이라면서 "우크라이나는 자신의 미래를 스스로 선택할 자유가 있어야 한다"고 강조했다.

현재 에스토니아에는 약 850명의 영국군 전투부대가 주둔하고 있으며, 이들을 포함해 동유럽 각국에 약 1150명의 영국군이 파견돼 있다. 러시아는 현재 10만명의 군 병력과 탱크, 미사일 등을 우크라이나와 맞닿은 국경에 배치해둔 상태다.

영국은 31일 나토 회원국 장관들이 브뤼셀에 모여 군사적 대응 조치를 논의할 때 구체적인 파병 계획을 밝힐 예정이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr