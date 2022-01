[아시아경제 라영철 기자] 29일 경기 양주의 석재 채취장에서 흙더미가 무너지면서 작업자 3명이 매몰되는 사고가 났다.

소방 당국에 따르면 이날 오전 10시쯤 경기 양주 은현면의 한 석재 채취장에서 골재 채취 폭파 작업을 위해 구멍을 뚫는 작업 도중 흙더미가 무너져 작업자 3명이 20m 깊이 땅 속에 매몰됐다.

현재 소방 당국은 무너진 흙더미를 치우며, 구조 작업을 벌이고 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr