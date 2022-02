SSG닷컴, 디자인 및 친환경 공모전…“아아디어 내고 상금 받으세요”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 고객이 직접 아이디어를 적극 제안할 수 있는 디자인 공모전 및 친환경 아이디어 공모전을 동시 진행한다고 2일 밝혔다.

오는 3일부터 20일까지 ‘제1회 이마트몰 디자인 공모전’을 개최한다. 쓱배송의 쓱케치북을 주제로 선정해 SSG닷컴 당일 시간대 지정 배송 서비스인 쓱배송에 적용 가능한 디자인을 공모 받는다. 디자인 주제는 캐릭터, 쓱배송, 장보기 3가지다. 이마트몰 대표 특가 코너 오반장과 같은 이름을 딴 기존 캐릭터를 활용해 호랑이해에 태어난 호반장 캐릭터 만들기, 쓱배송과 연관된 요소 자유롭게 표현하기, MZ세대(밀레니얼+Z세대)가 선호하는 상품 그리기 등이다. 고객 투표 및 내부 디자인 심사위원회를 거쳐 최종 당선자가 선발되며 적용 가능성, 창의성, 독창성 등을 심사 기준으로 평가한다. 총 상금 규모는 3000만원이다. 1등 ‘쓱카소상’ 3명에게는 SSG머니 500만원, 2등 ‘쓱크리에이터’ 6명은 SSG머니 100만원, 3등 ‘쓱케치상’ 12명은 SSG머니 50만원, 4등 ‘쓱린이상’ 30명에게는 SSG머니 30만원을 제공한다.

‘지쓱 가능한 세상을 위한 친환경 아이디어 공모전’도 28일까지 실시한다. 지속 가능 친환경 캠페인의 일환으로 이커머스 배송 포장재 감축 방안에 대한 아이디어를 공모 받는다. 자유 형식으로 구성해 누구나 쉽게 아이디어를 응모할 수 있으며 SSG닷컴 직원 및 외부 환경전문가로 구성된 심사위원회를 거쳐 당선작을 선발한다. 실행 가능성, 창의성, 적합성, 기대효과 등을 심사 기준으로 설정했다. 대상 1명에게 상금 500만원, 최우수상 2명은 상금 300만원, 우수상 6명은 상금 100만원을 지급하며 특별상 40명에게는 신세계상품권 5만원을 증정한다.

SSG닷컴 관계자는 “쓱닷컴이 내 회사라는 생각을 가질 수 있는 공모전을 통해 자연스럽게 팬슈머를 확보하고 브랜드 충성도를 높일 수 있을 것으로 기대한다”며 “당선작은 향후 쓱닷컴이 진행하는 프로모션에 활용 예정이다”고 말했다.

