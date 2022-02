롯데온, 해피 밸런타인데이 이벤트…“상품할인부터 경품행사까지”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 14일까지 ‘해피 밸런타인데이’ 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 행사에서는 밸런타인데이 인기 상품을 매일 바꿔가며 특가에 선보이고, 브랜드별 구매 상품에 따라 다이아몬드 반지, 핸드크림 등 총 2000만원 상당의 경품을 증정한다. 롯데온 내 롯데마트몰은 밸런타인데이 행사 상품을 1만5000원 이상 구매 시 바로 사용 가능한 5000원 할인 쿠폰을 제공한다. 오는 13일까지 언더웨어 및 주얼리 상품도 최대 40% 할인 판매한다.

롯데제과·매일유업 등 7개 브랜드별 단독 경품행사도 준비했다. 롯데제과의 초콜릿, 캔디 등을 1만원 이상 구매하면 총 111명에게 추첨을 통해 티파니앤코 다이아반지, 드롱기 토스터기, 가나초콜릿 DIY 무드등을 증정한다. 해태제과 상품을 1만원 이상 구매한 고객에게도 샤넬 라 크렘 망 핸드크림을 총 20명을 추첨해 증정한다.

롯데온 관계자는 "밸런타인데이를 맞아 초콜릿, 캔디 등 전통적인 선물 외에 커플속옷, 주얼리 등 다양한 상품을 저렴한 가격에 준비했다”며 “행사 상품을 구매하는 고객을 위해 다이아 반지, 핸드 크림 등 푸짐한 경품 행사도 함께 진행한다”고 말했다.

