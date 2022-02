이마트, 가구 배송 서비스 시작…“원하는 날짜에 배송·설치”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 4일부터 해외에서 직소싱한 가구, 이마트의 자체 브랜드(PB) 가구 상품을 고객의 집까지 배송, 설치까지 해주는 ‘e배송·설치’ 서비스를 선보인다고 2일 밝혔다.

이마트는 가구 특화 물류 스타트업 ‘하우저’ 협업 관계를 맺었다. 고객들이 이마트 매장에 상품을 구매하면 하우저에서 고객이 원하는 날짜에 가구를 배송, 설치를 해준다.

해당 서비스는 수도권부터 제주까지 전국 이마트 138개점에서 모두 이용 가능하며, 배송 및 설치비용은 품목에 관계없이 모두 2만원으로 균일하게 적용했다. 설치 서비스가 가능한 상품은 다용도 메탈렉, 러빙홈 원목 테이블, 러빙홈 우든 3단 선반, 프로 게이밍 테이블, 리클라이닝 오피스 체어 등 총 22개 품목이다.

이마트 관계자는 “코로나19로 가구 수요가 높아짐에 따라 고객들이 편하게 가구를 구매할 수 있도록 가구 배송·설치 서비스를 선보였다“며 “앞으로도 고객 편의를 위해 대형 가구 등 다양한 품목에 설치 배송 서비스를 접목할 것”이라고 말했다.

