롯데百, 파리 테마로 다양한 이벤트…“프랑스 감성을 느껴보세요”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 오는 3일부터 24일까지 밸런타인데이를 기다리는 연인들의 마음을 사로잡기 위해 ‘파리’를 테마로 다양한 이벤트를 선보인다고 2일 밝혔다.

주한 프랑스 대사관 및 프랑스 관광청과 함께 영화 ‘미드나잇 인 파리’의 배경이 된 센느강, 베르사유 궁전, 지베르니와 같은 파리의 명소들을 영상에 담아 롯데백화점 애플리케이션(앱)에 공개한다. 주한 프랑스 대사가 직접 출연한 영상 ‘앙코르’도 준비했으며, 김겨울 북 큐레이터가 선정한 프랑스를 상징하는 유명 문학 작품들도 디지털 도서 서비스인 ‘샬롯책방’에서 무료로 볼 수 있다.

프랑스 희곡 ‘시라노’ 원작의 프렌치 감성을 눈과 귀로 더욱 생생하게 느낄 수 있는 뮤지컬 영화 시사회에 2000명을 초대하는 이벤트도 진행한다. 10일까지 롯데백화점 앱에서 응모한 고객 중 1000명을 추첨하여 16일 전국 주요 도시의 롯데시네마 상영관에서 진행하는 시라노 시사회 초대권 2매를 증정한다.

자연주의로 유명한 권오진 스타 셰프의 비법이 담긴 정통 프렌치 가정식 레시피를 롯데백화점 앱에 공유하고, 롯데백화점 바이어가 엄선한 프랑스 디저트와 식재료를 입점 전점에서 최대 52% 할인된 가격에 선보인다. 프랑스에서 약 120년의 역사를 자랑하는 ‘파피에르 다르매니’의 페이퍼 인센스를 감사품으로 증정하는 이벤트도 진행한다.

프랑스 문화를 직접 체험할 수 있는 문화센터 강의들도 다양하게 준비했다. 지난달 26일부터 모집 중인 롯데문화센터 봄 학기에서는 유명 셰프들과 프랑스 대표 음식들을 직접 만들어 볼 수 있는 요리 강의부터 프랑스어, 자수뿐 아니라 와인 산지별 특성을 살펴보며 프랑스의 문화와 역사에 대해 알아보는 인문학 강의 등도 만날 수 있다.

롯데백화점 관계자는 "매년 똑같은 밸런타인데이가 아닌 보다 특별한 추억을 만들어드리고 싶은 마음으로 이번 행사를 기획했다”며 “모두가 힘든 상황이 지속되고 있지만 준비한 행사들을 통해 조금이나마 해외여행에 대한 갈증을 해소하고 소중한 사람들과 함께할 수 있는 2월이 되시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr