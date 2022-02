중소상공인 온라인 판매 돕는 스타트업 주목

맞춤형 비즈니스 솔루션 제공

중소상공인들의 온라인 판매 전환이 증가하면서 스타트업들의 온라인 비즈니스 솔루션도 주목받고 있다. 스타트업의 솔루션은 비용과 인력이 부족한 중소상공인들이 온라인 쇼핑몰을 효율적으로 운영할 수 있도록 돕는다.

채널톡은 게시판이나 전화로 들어오던 고객 문의를 챗봇으로 일원화해 상담 능률을 올릴 수 있도록 도와준다. 실제로 사이즈·컬러 교환, 반품 등 쇼핑몰 특성상 자주 묻는 질문을 24시간 즉각 응답이 가능한 챗봇에게 맡길 경우 전체 문의의 약 50% 가량이 감소된다는 설명이다. 콜센터에 들어가는 비용도 절감된다. 채널톡의 기본 챗봇 기능은 무료 서비스로, 상담량이 증가해도 따로 추가 요금이 발생하지 않아 고객서비스의 전체적인 관리 비용을 줄일 수 있다.

인덴트코퍼레이션이 운영하는 인공지능(AI) 기반 동영상 후기 서비스 '브이리뷰'는 자체 특허 기술인 AI가 실구매자의 동영상 리뷰를 수집하고 이를 온라인 쇼핑몰에 자동 업로드해 주는 플랫폼이다. 약 2700여 개 쇼핑몰에서 도입하고 있다. 특히 실제 착용을 하는 패션 아이템 부문에서 브이리뷰의 효과가 두드러진다. 의류를 착용했을 때 어떤 느낌인지 구매 경험을 공유할 수 있는 것이다. 구매 이전엔 제품 경험이 어렵다는 온라인 쇼핑의 한계를 영상 리뷰를 통해 보완한 셈이다.

동대문 의류 중개 플랫폼 링크샵스는 이제 막 사업을 시작한 소매업자가 재고나 비용 부담 없이 장기적으로 사업을 운영할 수 있도록 돕는다. 오프라인 중심이던 동대문 도매시장을 온라인으로 옮긴 링크샵스는 도매상들의 온라인 판로를 열어주고, 소매상들은 사입과 배송 대행, 결제, 세금계산서 발행 등 복잡한 절차를 앱과 웹에서 처리할 수 있게 했다.

