경동제약, 아울바이오 지분 투자…유망 바이오벤처 투자 확대

경동제약은 약효지속형 바이오의약품 개발 벤처기업 아울바이오(AULBIO)에 20억원을 투자한다고 28일 밝혔다.

경동제약은 아울바이오가 연구개발하는 약효지속형 의약품 파이프라인 가운데 일부에 대한 공동개발 및 국내 사업화 하는 데 우선협상권을 확보했다.

2018년 설립한 아울바이오는 혁신적인 ‘약물전달기술(DDS)’을 기반으로 약효지속형 의약품을 개발하는 바이오벤처다. 엑스티나 마이크로스피어 기술(Extenna microsphere technology)을 활용해 약효지속형 당뇨 및 비만치료제 상업화를 추진 중이다. 치매와 금연 치료제 등 다양한 파이프라인을 보유하고 있다.

약물전달기술은 약을 효율적으로 전달해 치료 효과를 높이는 기술이다. 치료 성분을 함유한 마이크로스피어가 체내에 투여될 때 약효를 장기간 지속해 주사 투여 횟수를 줄이고 복약 순응도를 높일 수 있다. 마이크로스피어는 사람 머리카락 두께의 1/10에 불과한 직경 10~100μm의 작은 구형 입자를 말한다.

‘엑스티나 마이크로스피어 기술’은 생분해성 마이크로스피어 전달체에 펩타이드 약물 등을 탑재해 원하는 기간 동안 약효를 지속하는 맞춤형 약물전달기술이다.

신사업 발굴과 투자업무를 총괄하고 있는 김경훈 경동제약 최고재무책임자(CFO)는 "류기성 대표의 확고한 미래 성장동력 확보 의지를 바탕으로 유망 바이오벤처 투자를 확대하겠다는 전략의 일환"이라고 설명했다.

이어 "아울바이오는 약물전달 부문에서 많은 연구개발 성과와 탁월한 기술력을 보유하고 있다"며 "앞으로 양사의 전략적 파트너십을 강화해 시너지 효과가 나타나기를 기대한다"고 덧붙였다.

경동제약은 지난해 뇌질환 유전자 치료제 전문기업 에이앤엘바이오에 지분 투자를 단행하고 신약 연구 개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 풍부한 유동성을 바탕으로 바이오 헬스케어 사업에 대한 투자를 확대해 미래 성장동력을 마련하겠다는 전략이다.

