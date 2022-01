[아시아경제 송승윤 기자] 빙그레는 오는 3월부터 투게더, 메로나 등 주요 아이스크림 제품 가격을 인상한다고 27일 밝혔다.

소매점 기준으로 투게더는 5500원에서 6000원, 메로나는 800원에서 1000원으로 각각 인상된다. 가격 인상은 유통 채널과 협의를 거쳐 3월부터 순차적으로 이뤄질 전망이다.

빙그레 관계자는 "최근 국내 원유가격 인상과 국제 석유화학, 종이펄프 등 부자재 원료 가격의 상승으로 모든 제품의 제조 원가가 감당하기 힘들 정도로 올랐다"면서 "경영 효율화를 통해 인상 요인을 줄이려 했으나 인건비와 물류비, 판매관리비 등도 상승해 경영 압박이 심화된 상황"이라고 설명했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr