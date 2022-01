효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 284,000 전일대비 1,500 등락률 -0.53% 거래량 17,524 전일가 285,500 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-14일"화학株, 1분기 업황 회복 기대감 주가에 반영될 것"효성화학 "중국 계열사에 238억원 출자" close 은 지난해 연결 기준으로 매출액 2조4529억9022만2000원, 영업이익 1485억7251만1000원을 기록했다고 26일 공시했다. 이는 전년 대비 매출액과 영업이익이 각각 35.0%, 143.9% 증가한 수치다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr