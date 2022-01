효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 45,900 전일대비 600 등락률 +1.32% 거래량 43,750 전일가 45,300 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 조현준 효성 회장 "전남에 그린수소 1조원 투자, 연간 20만t 생산"[클릭 e종목]효성중공업, 중공업 실적 개선 시작 '올해 턴어라운드'[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일 close 은 지난해 연결 기준으로 매출액 3조946억9900만원, 영업이익 1200억6600만원을 기록했다고 26일 공시했다. 이는 전년 대비 매출액과 영업이익이 각각 3.7%, 172.4% 증가한 수치다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr