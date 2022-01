한화그룹, 설 전 협력사 대금 900억원 조기 지급

협력사 약 1500여개에 지급

[아시아경제 문채석 기자] 한화그룹은 설 명절을 앞두고 협력사의 자금 운용 부담을 덜기 위해 약 1500개의 협력사 대금 900억 원가량을 조기 지급한다고 26일 밝혔다.

계열사별로는 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 28,650 전일대비 150 등락률 +0.53% 거래량 84,393 전일가 28,500 2022.01.26 10:06 장중(20분지연) 관련기사 ㈜한화, 1500억원 규모 녹색채권 발행이구영 한화큐셀 대표이사, 제14대 한국신재생에너지협회장 취임[자금조달] '2조 투입 서울역 MICE' 한화그룹, 2400억 브릿지론 close 121억원, 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 33,700 전일대비 200 등락률 -0.59% 거래량 225,174 전일가 33,900 2022.01.26 10:06 장중(20분지연) 관련기사 한화솔루션, 임원 지급 위해 3억원 규모 자기주식 처분 결정한화솔루션, 에이치씨씨홀딩스 주식회사 설립 위해 1조3630억원 규모 자회사 지분 처분한화솔루션, 1조3630억원 규모 계열사 에이치씨씨홀딩스 주식회사 지분 취득 결정 close 277억원, 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 48,700 전일대비 200 등락률 +0.41% 거래량 177,733 전일가 48,500 2022.01.26 10:06 장중(20분지연) 관련기사 한화디펜스, UAE에 천궁-II 발사대 수출...3894억 규모[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일[클릭 e종목] "한화에어로스페이스, 방산 수출 기대감↑" close 144억원, 한화디펜스 114억원, 한화토탈 90억원, 한화시스템 70억원을 준다. 평년보다 최대 54일가량 앞당겨 현금 지급한다.

또 그룹의 주요 계열사들은 지역 특산품 등을 구매해 사내 상주 협력업체 및 용역직원, 주요 고객에게 설 선물로 증정할 계획이다. 지역 특산품 구매 금액만 40억원에 달해 지역경제 활성화에 기여할 것으로 한화 측은 전망했다.

