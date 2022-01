安 딸 안설희, 유튜브로 공개활동 나서…"브이로그로 '아빠 면모' 보여드리겠다"

유튜브 통해 지지자들과 소통할 계획

"아버지 바쁘셔서 건강상태 걱정돼"

[아시아경제 박현주 기자] 안철수 국민의당 대선후보의 딸 안설희 박사가 유튜브 영상을 통해 공개활동을 시작했다. 그는 브이로그(Vlog)를 통해 안 후보의 인간적인 면모를 드러내고, 꾸준히 소통하겠다고 밝혔다.

지난 23일 귀국한 안 박사는 25일 안 후보의 공식 유튜브 채널에서 "아침에는 재택 근무를 하면서 내내 일하고 오후에는 브이로그를 찍을 계획"이라며 "유튜브를 통해 정치인 안철수보다 안철수가 어떤 사람인지, 아빠로서 어떤지 그런 면모들을 보여드렸으면 한다"고 말했다.

안 박사는 "아빠를 오랜만에 직접 만나 뵈니 너무나 피곤해하시는 것 같았다. 아버지 일정이 줄었으면 좋겠다"며 "중요한 기간이긴 하지만 건강 상태가 많이 걱정된다. 부모님이 너무 고생이 많으시다"고 염려했다.

그는 한국에 돌아온 소회에 대해 "부모님 댁에 머물면서 다음달 2일 정오까지 자가격리 중"이라며 다시 한국에 오니 부모님 오래 만에 뵙고, 한국 음식도 마음껏 먹고 좋다"고 전했다. 또 "격리가 풀리면 할아버지 할머니께 방문해 세배 인사를 드리고 싶다"며 "할아버지 할머니 댁에 방문해 세배 인사를 드리고 같이 설날을 보내겠다"고 했다.

안 박사는 이어 "할아버지가 의사를 하시면서 부산에 있는 빈촌에 병원을 설립해 젊을 때부터 봉사활동을 많이 하셨다"며 "봉사활동을 해야겠다는 마음은 아버지가 할아버지께 받은 것 같고 똑같이 저도 아빠께 받았다"고 전했다.

차후 활동 계획에 대해선 "여러분과 많은 소통을 하고 싶다"며 "혹시 궁금한 게 있으시면 유튜브 댓글에 남겨 달라. 거기에 맞춰 흥미로운 유튜브 콘텐츠를 많이 제작했으면 좋겠다"고 했다.

한편 안 박사는 캘리포니아대 샌디에이고캠퍼스에서 박사 후 연구원으로 근무하고 있다. 그는 코로나19 변이 바이러스의 전염성 연구에 대한 결과물이 뉴욕타임스(NYT)에 실리면서 국내에 소개됐다. NYT는 지난해 12월1일(현지시간) '작은 물방울 속 코로나바이러스(The Coronavirus in a Tiny Drop)'라는 제목의 기사를 통해 안 박사가 속한 연구팀의 연구 결과물을 보도했다.

안 박사는 지난 2020년 '슈퍼컴퓨터 학계 노벨상'으로 불리는 고든벨 특별상을, 지난해 6월에는 '바이오 분자의 운동학 및 트라이아진 중합체에 대한 적용 방법 개선' 논문으로 미국화학회(ACS) 물리화학 부문 '젊은 연구자상'을 수상하기도 했다.

