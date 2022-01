김희철 "내년 초에 결혼식 올릴 것"…'비혼 선언'하더니 돌연 결혼 계획 발표

[아시아경제 온라인이슈팀] 비혼을 선언했던 그룹 슈퍼주니어의 김희철이 2023년에 결혼한다는 계획을 밝혀 놀라움을 안겼다.

23일 방송된 SBS 예능 '미운우리새끼(미우새)'에서 김희철이 결혼을 발표할 것이라는 폭탄고백을 했다. 그는 "39살과 40살은 진짜 기분이 다르다. 우리 어머니, 아버지께서 바라는 게 있다. '미운 우리 새끼'를 명예롭게 졸업하는 걸 보는 것"이라며 "학교 다닐 때부터 단 한 번도 제 졸업식이 즐거웠던 적이 없다"고 털어놨다.

이에 개그맨 김준호는 "여긴 죽어야 그만 둘 수 있다고 들었다"고 말해 웃음을 안겼다. 김희철은 굴하지 않고 "올해 반드시 코로나가 끝나고 내년 초쯤 결혼식을 올릴 때 여러분을 다 초대하겠다"고 선언했다. 스튜디오에서 이를 본 김희철의 어머니는 황당해 했다. 전 농구선수 서장훈 역시 "말도 안 되는 소리"라고 고개를 내저었다.

김희철은 "나는 그렇게 계획을 하고 있다"고 말했다. 다른 멤버들은 그게 가능하냐며 웅성거렸다. 김종민은 "안돼 안돼. 힘들다"며 "기간을 정해놓으면 사랑하지도 않는데 가야 한다"고 말했다. 이에 이상민은 "내가 기간을 정한 건데 내가 싫으면 기간을 다시 연장하면 된다"고 말해 웃음을 안겼다.

한편 김희철은 지난해 비혼 선언을 한 바 있다. 그는 "어릴 때는 서른에 결혼을 하고 싶었다. 그런데 점점 하고 싶지 않아 지더라. 지금은 아예 생각이 없다"고 선을 그었다. 하지만 김희철이 한 달 만 내년 초에 결혼식을 올리겠다는 심경 변화를 보이면서 주변을 깜짝 놀라게 했다.

