"현산 줍줍 호재네요" vs "굳이 이 종목을…" 참사 주가 '급락' 매매…일부 비판도

HDC현대산업개발, 아파트 붕괴 사고 이후 주가 '급락'

1명 사망 6명 실종 상태

일부 개인 투자자 "저가 매수 기회" 호재

일각서 참사 상황에 수익 몰두 '비판'

[아시아경제 한승곤 기자] "주가에 관심을 가지는 것도 죄인가요?" , "바람직해 보이지 않는 것은 사실이죠."

광주 서구 화정아이파크 붕괴 사고 이후 HDC현대산업개발(현산) 주가가 연일 급락하면서 일부에서는 이를 저가 매수 기회로 삼고 있다. 주가가 계속 내려간 만큼 지속적인 투자로 수익을 극대화하겠다는 계획이다.

그러나 일각에서는 애도 분위기 속 그저 자신의 재산을 늘리려는 모습이 아니냐며 비판의 목소리도 나오고 있다. 자본주의사회에서 재테크를 할 수 있지만, 굳이 지금 해당 종목을 매매하는 것은 인간적인 예의가 없다는 지적이다.

지난주 금요일인 21일 코스피 시장에서 현산은 전 거래일 대비 7.79% 내린 1만4200원에 거래를 마쳤다. 장 중 한때 주가는 14050원까지 떨어지며 52주 신저가를 경신하기도 했다.

해당 주가는 붕괴 사고 다음날인 지난 12일 19% 넘게 급락했다. 지난 12~21일 사이 주가 하락폭은 44.8%에 달한다. 현산의 시가총액(9359억원)은 1조원 아래로 추락했다.

이 같은 상황에 주식 투자를 하는 직장인들 사이에서는 사실상 저가 매수 기회 아니냐는 의견도 있다. 주가가 지속해서 내림세를 보일 때 매수하고 일정 부분 수익을 보고 주식을 매매할 수 있기 때문이다.

평소 주식 투자에 관심이 많다고 밝힌 한 30대 직장인 김모씨는 "붕괴 사고 그 자체는 당연히 안타깝다"면서 "그러나 주식은 또 주식이다"라고 말했다. 이어 "참사나 재난 등을 이유로 주식 투자하는 사람을 비판하는 것은 자본시장을 제대로 이해하지 못하는 것이다"라고 목소리를 높였다.

반대 의견도 있다. 주식 시장을 이해할 수 없는 것은 아니지만, 굳이 해당 종목에 투자하여 수익을 봐야하겠느냐는 지적이다. 또 다른 30대 회사원 김모씨는 "굳이 해당 종목을 매수하겠다는 의미는 인간미가 좀 없지 않나"라고 말했다. 이어 "결국 투자는 자신의 선택이라 할 수 있는데, 수익을 보면 자랑이나 하지 않았으면 좋겠다. 피해자들을 생각해야 한다"고 강조했다.

천재지변이나 참사 등으로 주가가 내려갈 때 이와 비슷한 논란은 계속해서 일어난 바 있다. 지난해 3월19일, 국내 증시는 말 그대로 '코로나 쇼크'에 빠졌다. 세계보건기구(WHO)가 코로나19를 '팬데믹(감염병 대유행)'으로 선언하고 일주일 만인 이날 코스피지수는 8.39% 폭락한 1457.64로 마감했다.

당시에도 코로나19 감염 등으로 시민들이 쓰러질 때 바이오 관련 주가를 추천해달라는 개인 투자자들과 이를 비판하는 시민들간 논란이 일어났다.

한편 현산은 지난 11일 발생한 붕괴 사고 이후 10거래일 만에 처음으로 반등에 성공했다. 이날(24일) 오전 9시 35분 기준 현산 주가는 전 거래일보다 2.82% 오른 1만4600원을 기록했다.

장중 주가는 1만4950원까지 오르기도 했다. 사고 발생 당일(11일)부터 지난 21일까지 현산 주가는 45% 급락했다. 이 기간 날아간 시가총액은 7612억원이다. 이번 사고로 현장 근로자 1명이 사망했고 6명이 실종 상태다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr