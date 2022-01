광주 동구 충장축제, 안전점검 '우수 지자체' 선정

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구는 지난해 개최한 '제18회 추억의 충장축제'가 행정안전부 주관 코로나19 방역대책 및 안전축제 개최 평가에서 우수 지자체로 선정돼 '행정안전부 장관상'을 수상했다고 24일 밝혔다.

행안부는 지난해 1년 동안 전국 지자체에서 개최한 지역축제를 대상으로 현장 안전점검 평가와 공적심사위원회 심의를 거쳐 광주 동구를 비롯해 서울 송파구, 부산 동구, 대구 중구, 경기도 김포시, 전북 전주시 등 전국 18개 지자체를 최종 선정했다.

이번 평가에서 선정된 지자체 가운데 광주 동구는 전국에서 유일하게 '우수 지자체'로 뽑혔으며 나머지 17개 지자체는 공무원 개인 표창을 받았다.

임택 동구청장은 "위드코로나시대를 맞아 대한민국을 대표하는 문화관광축제인 충장축제가 안심·안전 모범축제의 전국 표준이 된 데 대해 기쁘고 뿌듯한 마음이다"면서 "이에 안주하지 않고 19회째를 맞이하는 올해 충장축제를 전 세계인이 함께 즐기는 글로벌 축제로 만들기 위해 더욱 배전의 노력을 기울이겠다"고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr