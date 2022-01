가온브로드밴드, 덴마크에 차세대 플랫폼 ‘5G NR FWA’ 공급

[아시아경제 유현석 기자] 가온미디어 가온미디어 078890 | 코스닥 증권정보 현재가 15,150 전일대비 500 등락률 -3.19% 거래량 164,331 전일가 15,650 2022.01.24 10:40 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제“맥스트” 보다 큰거온다! 新메타버스 대장주 탄생! 가온미디어, 자회사 케이퓨처테크와 ‘차세대 AR 글래스’ 선보인다 close 자회사 가온브로드밴드는 글로벌 다국적 통신사 텔레노어에 5G NR 고정형 무선 접속 장비(FWA, Fixed Wireless Access)를 공급한다고 24일 밝혔다.

텔레노어는 북유럽과 아시아에 약 1억8000만명 이상의 고객을 보유한 글로벌 다국적 통신사다. 북유럽에 근간을 두고 있지만 방글라데시의 최대 통신사인 그라민폰과 말레이시아의 주요 통신사인 디지를 보유한 회사이기도 하다.

이번에 가온브로드밴드가 공급하는 제품은 5G NR 고정형 무선 접속 장비로, 유선이 아닌 무선으로 각 가정에 초고속 통신서비스를 제공하는 것이 특징이다. 이론상으로 다운로드 속도를 최대 4.6Gbps까지 지원 한다.

광케이블이나 케이블선과 같이 유선을 통해 서비스를 공급받는 것이 일반적인 형태이지만 5G NR 보급이 확대되며 고정형 무선 접속 방식의 보급도 늘어나고 있다. 해당 접속 방식은 케이블 매설과 같은 대규모 공사가 필요 없어 구축 시간이 상대적으로 짧고 운영비용을 절감할 수 있다는 장점이 있다.

가온브로드밴드 관계자는 "FWA시장은 중장기 성장 가능성이 높은 새로운 시장인 만큼 잘 준비해서 미래 먹거리로 성장시켜 나갈 것"이라며 "이번 계약은 특히 실내용(IDU: Indoor Unit)과 실외용(ODU: Outdoor Unit)으로 구분되는 FWA 시장에서 두 가지 제품 모두를 동시에 공급하는 건이라 레퍼런스 확보 측면에서도 의미가 깊다"고 말했다. 이어 "향후 유럽을 필두로 북미, 남미, 호주, 아시아 등으로 공급지역을 확대할 것"이라고 덧붙였다.

한편, 가온브로드밴드는 인공지능(AI) 솔루션 전문기업 가온미디어(078890)의 자회사로 2020년 7월 신설됐다. 회사는 브로드밴드 제품과 함께 자체 솔루션을 활용한 네트워크 통합 관리 서비스를 제공하고 있다. 지난해 미래에셋증권을 상장 주관회사로 선정했으며, 올해 코스닥 시장 상장을 목표로 하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr