자동차硏 "완성차, 통합형 운영체제 개발 경쟁 심화"

[아시아경제 이창환 기자] 자동차의 전장화가 빨라지면서 글로벌 완성차 회사들의 통합형 운영체제(OS) 개발 경쟁이 심화하고 있다는 분석이 나왔다. 통합형 OS 개발에 늦은 완성차 회사들은 미래 자동차 경쟁에서 뒤처질 수 있다는 전망이다.

한국자동차연구원은 24일 '자동차 전장화와 통합형 OS 개발 경쟁 동향' 보고서를 내고 전장부품 증가 및 ADAS(첨단운전자보조시스템)의 발전 등으로 인해 자동차 전기·전자(E·E) 아키텍처의 설계가 중앙 집중형으로 변화하고 있다고 밝혔다.

E·E 아키텍처는 자동차에서 요구하는 전장 기능을 제공하기 위한 전자제어유닛(ECU)의 기능분배와 통신 등의 설계를 의미한다.

E·E 아키텍처는 과거 70~100여개의 ECU를 탑재하던 분산형 아키텍처에서 소수의 ECU가 통합적인 기능을 수행하는 중앙 집중형 아키텍처로 변화하는 추세다. 중앙 집중형은 분산형 보다 배선이 줄어 경량화와 공간 절약 등이 가능하다는 점에서 유리하다.

연구원은 중앙 집중형 E·E 아키텍처를 위해 반드시 필요한 것이 통합형 OS기 때문에 완성차 회사들이 본격적인 개발에 나선 상황이라고 설명했다. 통합형 OS는 개별 ECU 단위로 분산된 소프트웨어를를 기능 및 영역별로, 또는 중앙에서 통합 제어하는 기능을 한다.

주요 완성차 회사의 통합형 OS 개발 방식은 안드로이드 활용 전략과 자체개발 전략으로 분화하고 있다.

구글의 안드로이드 시스템을 사용하는 회사는 스텔란티스, 혼다, 볼보, 제너럴모터스(GM), 르노-닛산 등이다.

안드로이드 시스템은 구글의 생태계와 인공지능(AI) 기술, 현실 데이터, 기타 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)에 대한 접근이 가능해 안드로이드에 익숙한 소비자들의 사용자 경험을 자동차로 쉽게 확장이 가능하다는 장점이 있다.

다만 완성차의 사용자 인터페이스를 근본적으로 차별화하는데 제약이 있을 수 있고 핵심역량을 외부에 의존함으로써 향후 자동차용 소프트웨어 생태계로부터의 수익 창출이 제한될 수 있다는 단점이 있다.

현대차그룹과 테슬라, 다임러, 도요타, 폭스바겐 등은 통합 OS 자체개발을 추구하는 대표적인 회사들이다.

OS를 자체개발하면 각사의 특징에 기반한 OS 구조화와 브랜드 차별성 확보가 용이하며, 자체기술을 바탕으로 빅테크 기업과의 중장기 경쟁에 대비한 역량 확보가 가능하다는 점에서 유리하다.

하지만 해당 OS가 자사 완성차에만 적용될 경우 사용자가 부족해 자체 소프트웨어 생태계의 성장이 제한될 수 있고, 성공이 불확실한 OS 독자개발을 위해 기업 내부 자원 소비가 많아진다는 점에서는 불리하다.

연구원은 통합형 OS 개발이 늦어지면 늦어질수록 경쟁력은 하락할 것으로 전망했다.

장대석 한국자동차연구원 선임연구원은 "2024년을 전후로 대부분의 완성차 회사들이 통합형 OS를 적용해 소비자가 그 결과물을 비교하게 될 것"이라며 "완성이 늦어지는 기업과 결과물이 타사대비 열위에 있는 회사는 향후 경쟁에서 타격을 받을 것"이라고 예상했다.

