이준석, '尹 옆에 있겠냐' 질문에 "나는 주지스님, 尹은 종정"

[아시아경제 권서영 기자] 이준석 국민의힘 대표가 자신을 '주지 스님'에, 윤석열 국민의힘 대표를 불교 종단의 최고 지도자인 '종정'에 빗대어 표현했다.

21일 이 대표는 채널A '뉴스 TOP10'에 출연한 자리에서 '어떤 이유에서든 윤 후보 옆에 있을 것인가'라는 질문에 "당을 떠난다는 표현은 적절하지 않고 후보가 당선되는 게 최우선"이라며 이같이 비유했다.

이 대표는 홍준표 국민의힘 의원이 서울 종로와 대구 중남구 공천에 각각 최재형 전 감사원장과 이진훈 전 수성구청장을 거론한 것과 관련해 "최고위가 결정한 게 있으니 홍 의원이 추천한 인사가 경선에 참여하는 것으로 조정하면 되지 않겠냐"고도 답했다. 특히 최 전 원장에 대해서는 "홍 의원이 아니더라도 종로 선거나 당의 주요 역할에 있어서 여러 추천이 있었던 분"이라고 덧붙였다.

이날 이 대표는 홍 의원의 선거대책본부 합류 가능성에 대해서는 "어느 순간에 꼭 해야 한다"면서도 "지금은 서로 오해가 쌓인 시점이라 너무 성급하게 접근하는 것도 어려운 게 사실"이라고 신중한 태도를 보였다. 윤 후보의 배우자 김건희 씨의 통화 녹취록 논란에 대해서는 "사적 대화에 있었던 내용을 불쾌해한다면 끝이 없을 것"이라면서도 "배우자가 언론 인터뷰를 적극적으로 응대하는 것도 자제해야 할 부분이 있다"고 답변했다.

또 이 대표는 선대본부 무속 논란에 대해서는 "(신문에서도) 태어난 연도별로 운세를 제공하는데 온 국민이 무속에 빠진 것이냐"라고 반문하며 "통상 범위에 넘어서는 무속에 의지한다고 보는 것 자체가 과도한 공격"이라고 표현했다. 그는 안철수 국민의당 대선후보와의 야권 단일화에 관해서는 "(안 후보가) 단일화에 관심이 없다고 한 다음에 '안일화'라는 단어를 소개한 건 한 입으로 두 얘기하는 것"이라고 비판했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr